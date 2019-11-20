В Слободском прошел Открытый Областной турнир по дзюдо

В Слободском прошел один из самых массовых областных турниров по дзюдо. Эти состязания на фоне остальных выделяются, прежде всего, обилием победителей и призеров. Их обычно набирается несколько десятков. Борьба на татами ведется и за спецпризы.Турнир посвящен памяти тренера Михаила Зайца. В историю областного спорта он вошел как техничный атлет и грамотный тренер. Нынешнее поколение наставников молодеет. Некоторые своим примером продолжают показывать мастер-классы на соревнованиях. Но сменяя кимоно на обычную одежду, они также испытывают волнительные минуты, наблюдая за схватками учеников.Юные дзюдоисты старается быть в чем-то похожим на своих учителей. Хотя арсенал приемов и бросков далек от базового уровня, необходимого на приемлемый результат. Он на турнире важен. Здесь формируется сборная команда для выступления на окружном уровне. Поэтому, в Слободской приезжают команды из многих районов области. В составах как опытные спортсмены, так и новички. Которые порой сами себе преподносят неожиданные и приятные сюрпризы.Слободской турнир вот уже более 10 лет служит стартовой площадкой для многих юных атлетов. В этот раз у них был серьезный стимул показать себя с лучшей стороны. За поединками наблюдал неоднократный призер и чемпион России по дзюдо Арсен Омаров. По его словам, при должном отношении к спорту из этих ребят могут появиться олимпийские чемпионы.«За лучшую технику», «За волю к победе» и «Самый короткий поединок». Это ежегодные спецноминации турнира. Их победителей определяют судьи. Призы все чаще отправляются в районы, что доказывает поступательное развитие дзюдо в области. А турнир в Слободском одна из его визитных карточек.