В Кирове прошел чемпионат по поул-спорту

Изнурительная работа в залах и совместная с тренером постановка программы. Их разнообразие смогли увидеть все, кто пришел на чемпионат по поул-спорту. В нем выступили как любители, так и профессионалы.Обычно участницы предпочтение отдают снаряду, больше подходящему им к созданию яркого и красочного номера. Их в поул-спорте три. Это воздушные полотна, кольцо и пилон. И везде все завязано на выполнении определенного набора элементов. Некоторые включаются в программу, чтобы удивить даже не судей, а самих себя.Время выступления на любом снаряде превышает произвольную программу фигуристов. К конструкциям приглашались участницы от 5 лет и старше. Многие уже определились с тем, где им удобнее себя раскрыть.Опыт в такой акробатике немаловажен. В то же время она дисциплинирует детей, подмечают их тренеры. Что в сочетании с другими качествами может сделает восхождение к танцевальному Олимпу менее сложным.Любителей от профессионалов отличают композиции. Связки, сальто и даже набор высоты на снаряде могут выдать в участнице уровень мастерства. Года с небольшим достаточно, чтобы заявить с себе, как о спортсмене, который готов вызывать восторг у зрителей.Судьи оценивают артистизм, чистоту, сложность трюков и смотрят на линии тела. Поул-спорт объединяет в себе акробатику и гимнастику. Это направление по стране набирает популярность. Кировчане в нем одни из сильнейших в стране. На будущий год они хотят выйти на международный уровень. Но даже областной турнир ими рассматривается как площадка, где нужно отдать все силы и эмоции, чтобы быть в числе лучших среди команд Москвы, Санкт Петербурга, Ижевска, Перми и Новосибирска.