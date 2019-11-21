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В Кирове прошел чемпионат по поул-спорту

В Кирове прошел чемпионат по поул-спорту

Вчера, 15:29
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Роман Четвериков
В Кирове прошел чемпионат по поул-спорту


Изнурительная работа в залах и совместная с тренером постановка программы. Их разнообразие смогли увидеть все, кто пришел на чемпионат по поул-спорту. В нем выступили как любители, так и профессионалы.

Обычно участницы предпочтение отдают снаряду, больше подходящему им к созданию яркого и красочного номера. Их в поул-спорте три. Это воздушные полотна, кольцо и пилон. И везде все завязано на выполнении определенного набора элементов. Некоторые включаются в программу, чтобы удивить даже не судей, а самих себя.

ЮЛИЯ ГОЛОВИЗНИНА, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Старфиш... это надо держаться горизонтально пилону и держаться только вот так».

Время выступления на любом снаряде превышает произвольную программу фигуристов. К конструкциям приглашались участницы от 5 лет и старше. Многие уже определились с тем, где им удобнее себя раскрыть.  

ПОЛИНА ПРОСЛАВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Всякие элементы, которые делали на 3-5, теперь делаем на 5 баллов. Потом их в программу включаем».

Опыт в такой акробатике немаловажен. В то же время она дисциплинирует детей, подмечают их тренеры. Что в сочетании с другими качествами может сделает восхождение к танцевальному Олимпу менее сложным.

Любителей от профессионалов отличают композиции. Связки, сальто и даже набор высоты на снаряде могут выдать в участнице уровень мастерства. Года с небольшим достаточно, чтобы заявить с себе, как о спортсмене, который готов вызывать восторг у зрителей.  

КРИСТИАН ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«У кого-то не получается в других видах спорта, они приходят сюда и пробуют себя. Они себя могут раскрыть себя в полной мере. Здесь нет таких строгих ограничений».

Судьи оценивают артистизм, чистоту, сложность трюков и смотрят на линии тела. Поул-спорт объединяет в себе акробатику и гимнастику. Это направление по стране набирает популярность. Кировчане в нем одни из сильнейших в стране. На будущий год они хотят выйти на международный уровень. Но даже областной турнир ими рассматривается как площадка, где нужно отдать все силы и эмоции, чтобы быть в числе лучших среди команд Москвы, Санкт Петербурга, Ижевска, Перми и Новосибирска.  
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