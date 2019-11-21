Юниорская "Олимпия" вошла в число лидеров Восточной конференции

Пока молодежная команда "Олимпии" испытывает большие проблемы по набору очков, юниорская входит в число лидеров Восточной конференции. По статистике наиболее удачными выдаются домашние игры. Вот и против казанской "Смены" хозяева льда добились стопроцентного результата.Стартовав в середине сентября, юниорка "Олимпии" уже успела провести 20 матчей. Пока у команды положительный баланс. Побед в активе больше, чем поражений. Домашние игры один из факторов, позволяющих пока не отпускать далеко от себя вышестоящие клубы. Подопечные Юрия Култынова граничат с первой четверкой. Что уже можно считать определенным достижением на фоне того, что в дивизионе представлено сразу семь клубов из хоккейного Татарстана.Когда команда дает результат, то и болельщики отвечают взаимностью. Для многих выход на хоккей долгожданное событие. И то, что они видят на площадке, оставляет приятное впечатление.Казанская "Смена" не относится к лидерам Востока. Перед визитом в Кирово-Чепецк, отставание от "Олимпии" было значительным. Но по первой встрече гостям удалось навязать борьбу хозяевам. Счет они открыли только в середине второго периода. Еще двух точных бросков хватило, чтобы оформить очередную победу. Но качество хоккея для тренерского штаба было и остается на первом месте.Разбор полетов подстегнул юниоров. В повторном матче они словно и не заметили соперника, отгрузив ему 8 шайб. Одна пропущенная слегка омрачила уверенную игру. Так называемый "сухарь" придает сил и уверенности хоккеистам. А они команде в скором времени понадобятся. Первую половину чемпионата "Олимпия" сыграла против не самых сильных конкурентов. Вторая часть дистанции станет определяющей в борьбе за выход в плей-офф.На этой неделе "Олимпия" нанесет ответный выезд к "Смене" в Казань. А далее те самые соперники, что могут не пустить чепчан в плей-офф. Это "Нефтяник", "Нефтехимик", "Ак Барс", "Торос" и казанское "Динамо".