Под сводами «Олимп-Арены» появится целая галерея именных свитеров знаменитых воспитанников кирово-чепецкого хоккея.

Первый из них был поднят в апреле нынешнего года на праздновании 70-летия двукратного олимпийского чемпиона Александра Мальцева.Свитер под № 15 располагается в центральной части арены со стороны восточной трибуны.Планируется, что в будущем слева от него будут размещаться майки игроков, добившихся выдающихся результатов в сборных страны и клубах высшего дивизиона, а справа – хоккеистов, блиставших в родной «Олимпии».Так, 8 декабря перед очередным матчем первенства НМХЛ пройдёт церемония поднятия свитеров Владимира Аксёнова и Михаила Краева.Владимир Дмитриевич является основателем кирово-чепецкого хоккея и первым играющим тренером «Олимпии». В 1967 году под его руководством команда стала чемпионом РСФСР и вышла в класс «А».Михаил Александрович был игроком самого первого состава, выступал за команду 14 сезонов, а позже работал главным тренером «Олимпии». Кроме того, он первым из чепчан пробился в клуб высшей лиги, играя за горьковское «Торпедо» в сезонах 1958-1960 годов. В настоящее время Михаил Краев живёт в Нарве. В этом году ему исполнилось 80 лет.