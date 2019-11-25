Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

30 ноября и 1 декабря в очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с казанской «Сменой».Обе встречи завершились в пользу гостей – 3-2 и 7-2.Заработав шесть очков, кирово-чепецкая юниорка остаётся на пятом месте турнирной таблице. В активе команды 43 очка.Столько же у альметьевского «Нефтяника», который располагается строчкой выше, опережая «Олимпию» только по дополнительным показателям.Ситуацию могут изменить личные встречи, которые соперники проведут в Кирово-Чепецке 7 и 8 декабря. Задача юниорки – по результатам регулярного чемпионата попасть в первую четвёрку и выйти в плей-офф.