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Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

Вчера, 21:34
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Юниорская команда «Олимпия» продолжает серию беспроигрышных матчей.

30 ноября и 1 декабря в очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с казанской «Сменой».

Обе встречи завершились в пользу гостей – 3-2 и 7-2.

Заработав шесть очков, кирово-чепецкая юниорка остаётся на пятом месте турнирной таблице. В активе команды 43 очка.

Столько же у альметьевского «Нефтяника», который располагается строчкой выше, опережая «Олимпию» только по дополнительным показателям.

Ситуацию могут изменить личные встречи, которые соперники проведут в Кирово-Чепецке 7 и 8 декабря. Задача юниорки – по результатам регулярного чемпионата попасть в первую четвёрку и выйти в плей-офф.
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