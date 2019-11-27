В манеже "Вересники" прошел областной День стайера, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Виктора Казанцева.Для этих ребят фигура Виктора Казанцева мало знакома. А вот старшее поколение по-прежнему помнит его. Он был знаменит и как спортсмен и как тренер. Воспитал олимпийскую чемпионку Людмилу Брагину. До сих пор держатся и его рекорды на отдельных дистанциях. Побить их и есть тот ориентир для большинства участников, вышедших на первый старт зимнего сезона.Год назад областной день стайера вошел в историю. С него начались соревнования в крытом манеже. Тогда некоторые из детей удивили своими результатами. Хотя бежать пришлось не классические стайерские дистанции. 300, 600, 1000 и 2000 метров. Формируя списки участников на отдельные виды программы, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого ребенка. Но любой из них постарался показать лучшее личное время.Нюансов для легкоатлетов множество. Приходится привыкать и к виражам на поворотах. Они под углом. Значение имеет и тактика бега. Умение грамотно разложить силы приходит с опытом. Для начинающих королева спорта пока в диковинку. Но в чем не откажешь ребятам, так это в желании показать характер на дорожке.Через областной День стайера прошли все возрастные группы легкоатлетов. Тем самым, они получили соревновательную практику и проверили свои возможности. Ведь впереди у них насыщенный календарь стартов. Выступая на которых они будут добиваться улучшения собственных результатов.