В манеже "Вересники" прошел областной День стайера, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Виктора Казанцева.
Для этих ребят фигура Виктора Казанцева мало знакома. А вот старшее поколение по-прежнему помнит его. Он был знаменит и как спортсмен и как тренер. Воспитал олимпийскую чемпионку Людмилу Брагину. До сих пор держатся и его рекорды на отдельных дистанциях. Побить их и есть тот ориентир для большинства участников, вышедших на первый старт зимнего сезона.
ДАША ГУЛИНА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сначала нужно просто занять место в колонне. А потом само как-то получается».
Год назад областной день стайера вошел в историю. С него начались соревнования в крытом манеже. Тогда некоторые из детей удивили своими результатами. Хотя бежать пришлось не классические стайерские дистанции. 300, 600, 1000 и 2000 метров. Формируя списки участников на отдельные виды программы, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого ребенка. Но любой из них постарался показать лучшее личное время.
ЕВГЕНИЙ СЛЕДНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«300 метров это спринтерская дистанция. Она как подводящая для бега на 200 и 400 метров. 14 и 15 числа у нас будет Первенство области. Это нужно, чтобы дети освоили дорожку, круг».
Нюансов для легкоатлетов множество. Приходится привыкать и к виражам на поворотах. Они под углом. Значение имеет и тактика бега. Умение грамотно разложить силы приходит с опытом. Для начинающих королева спорта пока в диковинку. Но в чем не откажешь ребятам, так это в желании показать характер на дорожке.
АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если говорить сегодня о стайерском беге, то это умение терпеть. Это умение в нужный момент взять себя в руки насколько возможно, когда ты в состоянии, когда сил нет вообще».
Через областной День стайера прошли все возрастные группы легкоатлетов. Тем самым, они получили соревновательную практику и проверили свои возможности. Ведь впереди у них насыщенный календарь стартов. Выступая на которых они будут добиваться улучшения собственных результатов.