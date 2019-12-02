ЮХК «Олимпия» проведёт встречи со своим главным соперником.

7 и 8 декабря подопечные Юрия Култынова принимают альметьевский «Нефтяник».На сегодня в активе обеих команд по 43 очка.Однако «Олимпия» занимает пятое место, «Нефтяник» же, опережая чепчан по результатам личных встреч, находится строчкой выше.Напомним, что ранее, играя на выезде, «Олимпия» в одном матче одержала победу по буллитам 1-0, а во втором уступила 4-5. Результаты предстоящих встреч могут изменить расстановку в турнирной таблице.Как известно, юниорка ведёт борьбу за четвёртое место и выход в плей-офф.Начало сегодняшнего матча в 18.00. Завтра игра начнётся в 10.30.