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ЮХК «Олимпия» проведёт встречи со своим главным соперником.

ЮХК «Олимпия» проведёт встречи со своим главным соперником.

Сегодня, 09:03
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ЮХК «Олимпия» проведёт встречи со своим главным соперником.

7 и 8 декабря подопечные Юрия Култынова принимают альметьевский «Нефтяник».

На сегодня в активе обеих команд по 43 очка.

Однако «Олимпия» занимает пятое место, «Нефтяник» же, опережая чепчан по результатам личных встреч, находится строчкой выше.

Напомним, что ранее, играя на выезде, «Олимпия» в одном матче одержала победу по буллитам 1-0, а во втором уступила 4-5. Результаты предстоящих встреч могут изменить расстановку в турнирной таблице.

Как известно, юниорка ведёт борьбу за четвёртое место и выход в плей-офф.

Начало сегодняшнего матча в 18.00. Завтра игра начнётся в 10.30.
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