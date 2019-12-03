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Мемориал Чарушникова собрал сильнейших прыгунов в высоту из Кирова, Кирово-Чепецка, Яранска и Кикнура

Мемориал Чарушникова собрал сильнейших прыгунов в высоту из Кирова, Кирово-Чепецка, Яранска и Кикнура

Вчера, 18:00
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Роман Четвериков
Мемориал Чарушникова собрал сильнейших прыгунов в высоту из Кирова, Кирово-Чепецка, Яранска и Кикнура


Киров, Кирово-Чепецк, Яранск, Кикнур. Эти центры легкой атлетики продолжают стабильно делегировать спортсменов на Мемориал Чарушникова. Его особенность в том, что соревнования проходят только в секторе для прыжков в высоту. И этот вид многими до сих пор считается одним из самых зрелищных в легкой атлетике.  

Разбег, отталкивание, полет и приземление. На первый взгляд все легко. Но за этим скрывается тяжелая тренерская работа. Она разбивается на несколько этапов. Подготовка идет годами. От простого к сложному. Чтобы спортсмен смог уловить технику прыжка и полюбить эту дисциплину.

МИХАИЛ ЯРОВИКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Чтобы прыгать в высоту нужно быть высоким, с высоким центром тяжести, легким и взрывным. Тяжеловесы есть, такие как Иван Ухов. Он под 90 кг, но прыгает 2.40. Но таких единицы».

В области есть ребята, отдающие предпочтение только высоте. По большей части она включается в подготовку многоборцев. На Мемориале все меньше становится тех, кто использует простую технику перешагивания. Наставники сразу ставят современный фосбери-флоп.

ВЛАДИМИР СЫРЦЕВ, ТРЕНЕР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СШОР №1 (КИРОВО-ЧЕПЕЦК):
«Главное выполнить, что наработано на тренировке. А на соревнованиях тренер подсказывает, чисто визуально смотрит. В таком манеже прыгает 1-2 раза в год. Многие ребята просто теряются».

Через Мемориал обычно проходят легкоатлеты всех возрастных групп. У каждой есть начальная высота, от которой юноши и девушки в случае удачной попытки поднимают планку. В плане рекордов она установлена высоко. Поэтому, сенсаций уже многие годы не происходит. Но установление личных достижений цель каждого участника.  

ДАРЬЯ САМОЙЛОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эмоционально тяжело. Даже не физически. Каждый сантиметр, который прибавляется чувствуется».

Исходя из нынешних результатов, надежды на появление будущих рекордсменов у наставников есть. Тем более, что интерес к прыжкам в высоту у молодежи не снижается. Ведь она на сегодняшний день одна из визитных карточек российской легкой атлетики.  
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