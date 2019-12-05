Прямой эфир
06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 07 дек 08:30 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 05 дек 12:03 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику
1°C
$
63,58
70,39
10 декабря 20:16
10 дек 17:58 Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе" 10 дек 17:55 Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми 10 дек 17:51 В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой 10 дек 17:42 В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья 10 дек 15:10 Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед 10 дек 14:56 В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел 10 дек 12:18 Кировские народники вернулись с наградами 10 дек 12:14 В Кирове проходят Лихановские чтения 10 дек 12:08 В Нововятске открылся новый детский сад 10 дек 11:03 В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ
Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед

Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед

Сегодня, 15:10
132
Роман Четвериков
Молодежная команда


Два месяца потребовалось молодежке "Олимпии", чтобы вновь почувствовать вкус побед. Набору очков поспособствовали изменения в тренерском штабе и одно знаменательное событие.

В апреле этого года под сводами "Олимп-Арены" был поднят именной свитер Александра Мальцева. Теперь рядом с ним еще два. На них фамилии людей, кто причастен к появлению главной звезды чепецкого хоккея. Тренер Владимир Аксенов. Требовательный, обладающий чутьем на таланты. Именно он стоял у истоков "Олимпии" и именно он сделал ее чемпионом Первенства РСФСР.

НИКОЛАЙ КАТАЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА РСФСР 1966-1967 Г.:
«У него талант был как тренера, как воспитателя. Он подвел эту команду в самой форме в 67-м году, Мы в финале ни одной игры не проиграли».

Ветераны "Олимпии" помнят. Аксенов собрал три ударных пятерки и каждой привил свой игровой почерк. Но лидером на льду и в раздевалке был Михаил Краев. Он стал первым воспитанником «Олимпии», пробившемся в команду высшей лиги. Взлет карьеры Мальцева тоже его заслуга. В тот золотой сезон нападающий взял под опеку 16-ти летнего юношу.

ВЛАДИМИР ШАМАРОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ:
«Это ведь не так. Что-то сделал и все получилось. Это ежедневный труд. Тут подсказал, там подсказал. Здесь заступился, если наезжают на него. Вот это и выделяет Михаила Александровича».

Перед матчем с пензенским "Дизелистом" нынешнему поколению хоккеистов рассказали о людях, вошедших в историю клуба. Такой посыл не мог пройти бесследно. Победные традиции "Олимпии" не должны быть забыты и утрачены. Это можно было услышать от каждого болельщика, кто пришел поддержать команду в трудный момент. Чемпионат пока складывается неудачно. Исправить результаты призвана смена главного тренера. Место Валентина Снигирева занял Алексей Демаков. Дебют ознаменовался долгожданной победой.  

МАКСИМ МЕДОВИКОВ, ДИРЕКТОР МХК "ОЛИМПИЯ":
«Команда стала более динамичной, скоростной. Виден рисунок игры. Ребята воодушевились. После перестройки стало проще, легче играть».

Три очка "Олимпия" взяла у "Кристалла". Следом их не досчитался и "Дизелист", проиграв 2-4. В восьмерке "Востока" "Олимпия" пока предпоследняя. До новогоднего перерыва у нее остается пять встреч. И при благоприятном исходе есть шанс подняться в турнирной таблице. Отставание от вышестоящих клубов не критичное.  
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама