Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед

Два месяца потребовалось молодежке "Олимпии", чтобы вновь почувствовать вкус побед. Набору очков поспособствовали изменения в тренерском штабе и одно знаменательное событие.В апреле этого года под сводами "Олимп-Арены" был поднят именной свитер Александра Мальцева. Теперь рядом с ним еще два. На них фамилии людей, кто причастен к появлению главной звезды чепецкого хоккея. Тренер Владимир Аксенов. Требовательный, обладающий чутьем на таланты. Именно он стоял у истоков "Олимпии" и именно он сделал ее чемпионом Первенства РСФСР.Ветераны "Олимпии" помнят. Аксенов собрал три ударных пятерки и каждой привил свой игровой почерк. Но лидером на льду и в раздевалке был Михаил Краев. Он стал первым воспитанником «Олимпии», пробившемся в команду высшей лиги. Взлет карьеры Мальцева тоже его заслуга. В тот золотой сезон нападающий взял под опеку 16-ти летнего юношу.Перед матчем с пензенским "Дизелистом" нынешнему поколению хоккеистов рассказали о людях, вошедших в историю клуба. Такой посыл не мог пройти бесследно. Победные традиции "Олимпии" не должны быть забыты и утрачены. Это можно было услышать от каждого болельщика, кто пришел поддержать команду в трудный момент. Чемпионат пока складывается неудачно. Исправить результаты призвана смена главного тренера. Место Валентина Снигирева занял Алексей Демаков. Дебют ознаменовался долгожданной победой.Три очка "Олимпия" взяла у "Кристалла". Следом их не досчитался и "Дизелист", проиграв 2-4. В восьмерке "Востока" "Олимпия" пока предпоследняя. До новогоднего перерыва у нее остается пять встреч. И при благоприятном исходе есть шанс подняться в турнирной таблице. Отставание от вышестоящих клубов не критичное.