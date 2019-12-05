Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми

Удачное выступление, как результат долгих и упорных тренировок. Кировские спортсмены вернулись с турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в Перми. С чемпионами встретился Артем Макаров.
Греко-римская борьба - увлечение семейное. Фарида Яхьяева в секцию привел брат. Упорные тренировки помогли молодому человеку добиться высоких результатов. На чемпионате всероссийского уровня в своей весовой категории, Фарид занял первое место.
ФАРИД ЯХЬЯЕВ:
«Соперники достойные. Полуфинал был сложным. Одержал победу, получилось так. Борьба трудный вид спорта. Очень тяжелые тренировки. Надо иметь силу духа, чтобы остаться в нем и побеждать».
Павел Кокорин не жалеет себя. Упорный труд и ежедневные тренировки позволили парню стать чемпионов в своей весовой категории. Павел провел три поединка на турнире в Перми. Финальный был самым трудным.
- Просто боролся, хотел выиграть.
- Я тренируюсь каждый день по два часа.
Кировчане с турнира привезли серебряную медаль и две бронзы. Достойно выступили и кировские ветераны. Василий Перескоков смог завоевать третье место.
ВАСИЛИЙ ПЕРЕСКОКОВ:
«Честно говоря, был большой перерыв, поэтому соревнования дались достаточно трудно. Последние соревнования были 12-ть лет назад».
Сейчас сборная области по греко-римской борьбе готовится к окружным соревнованиям. Турнир состоится в феврале в городе Саранск. Соревнования в Перми - это был подготовительный этап, который позволил кировчанам испытать свои силы.
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ:
- Наши ребята, которые ездили на этот турнир - подтвердили свое нахождение в сборной команде области.
- Ждать нам побед?
- Обязательно.
Добавим, на Турнире в Перми выступили 160-т спортсменов из 16-ти регионов страны.