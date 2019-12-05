Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми

Удачное выступление, как результат долгих и упорных тренировок. Кировские спортсмены вернулись с турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в Перми. С чемпионами встретился Артем Макаров.Греко-римская борьба - увлечение семейное. Фарида Яхьяева в секцию привел брат. Упорные тренировки помогли молодому человеку добиться высоких результатов. На чемпионате всероссийского уровня в своей весовой категории, Фарид занял первое место.Павел Кокорин не жалеет себя. Упорный труд и ежедневные тренировки позволили парню стать чемпионов в своей весовой категории. Павел провел три поединка на турнире в Перми. Финальный был самым трудным.Кировчане с турнира привезли серебряную медаль и две бронзы. Достойно выступили и кировские ветераны. Василий Перескоков смог завоевать третье место.Сейчас сборная области по греко-римской борьбе готовится к окружным соревнованиям. Турнир состоится в феврале в городе Саранск. Соревнования в Перми - это был подготовительный этап, который позволил кировчанам испытать свои силы.Добавим, на Турнире в Перми выступили 160-т спортсменов из 16-ти регионов страны.