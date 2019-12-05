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Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми

Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми

Сегодня, 17:55
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Артем Макаров
Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми


Удачное выступление, как результат долгих и упорных тренировок. Кировские спортсмены вернулись с турнира по греко-римской борьбе, который состоялся в Перми. С чемпионами встретился Артем Макаров.

Греко-римская борьба - увлечение семейное. Фарида Яхьяева в секцию привел брат. Упорные тренировки помогли молодому человеку добиться высоких результатов. На чемпионате всероссийского уровня в своей весовой категории, Фарид занял первое место.

ФАРИД ЯХЬЯЕВ:
«Соперники достойные. Полуфинал был сложным. Одержал победу, получилось так. Борьба трудный вид спорта. Очень тяжелые тренировки. Надо иметь силу духа, чтобы остаться в нем и побеждать».

Павел Кокорин не жалеет себя. Упорный труд и ежедневные тренировки позволили парню стать чемпионов в своей весовой категории. Павел провел три поединка на турнире в Перми. Финальный был самым трудным.

- Просто боролся, хотел выиграть.
- Я тренируюсь каждый день по два часа.

Кировчане с турнира привезли серебряную медаль и две бронзы. Достойно выступили и кировские ветераны. Василий Перескоков смог завоевать третье место.

ВАСИЛИЙ ПЕРЕСКОКОВ:
«Честно говоря, был большой перерыв, поэтому соревнования дались достаточно трудно. Последние соревнования были 12-ть лет назад».

Сейчас сборная области по греко-римской борьбе готовится к окружным соревнованиям. Турнир состоится в феврале в городе Саранск. Соревнования в Перми - это был подготовительный этап, который позволил кировчанам испытать свои силы.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ:
- Наши ребята, которые ездили на этот турнир - подтвердили свое нахождение в сборной команде области.
- Ждать нам побед?
- Обязательно.

Добавим, на Турнире в Перми выступили 160-т спортсменов из 16-ти регионов страны.
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