Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе"

Начало сезона в мировом биатлоне совпало и с первым официальным стартом у кировских стреляющих лыжников. В "Перекопе" прошли областные соревнования "Снежный снайпер".Быть причастным к всемирному биатлонному празднику посчастливилось ребятам от 12 до 15 лет. Задача заключалась в прохождении спринта и лыжных эстафет. Два вида программы были разбиты на два дня. Что их объединило, так это непростая для спортсменов погода. Температура установилась на ноле. А трасса покрылась коркой льда. С таких условиях даже профессионалы чувствовали бы себя не комфортно. Детям пришлось еще сложнее. Бег со стрельбой получался не синхронным.Среди участников нашлись те, кто все же смог на огневом рубеже отстрелять чисто. Они и занимали, в основном, первые места. Такая закономерность была свойственна личным гонкам. Эстафеты прошли куда интереснее. Три этапа с лежкой и стойкой. Лидерство на трассе среди команд менялось часто. Одна из них, допустив меньше всего промахов - 5, смогла занять лишь третье место. Другая с 18-тью стала победителем соревнований.Чем раньше начнешь подстраиваться под погодные сюрпризы, тем выше вероятность, что в будущем победы придут. Среди этих ребят уже есть группа биатлонистов, показывающих стабильные результаты. И за каждым стоит серьезная тренировочная работа.На этой неделе в "Перекопе" очередной биатлонный старт. С четверга по воскресенье пройдут межрегиональные соревнования, посвященные памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Бякова. За медали поспорят ребята более старшего возраста. Им предстоит пробежать спринтерские и индивидуальные гонки.