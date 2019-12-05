Прямой эфир
06 дек 11:02 В Кирове ужесточают штрафы за нарушение времени тишины 06 дек 11:05 Губернатор Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский район 06 дек 10:56 В филармонии прошел торжественный вечер, посвященный Дню Кировской области 05 дек 18:02 В Кирове стартовала тарифная компания 2020 года 06 дек 15:09 В Кирове прошёл финал конкурса "Вятская снегурочка - 2019" 07 дек 08:30 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 06 дек 17:46 Жители нескольких деревень вынуждены ездить в Киров по непроезжей дороге 06 дек 18:06 Кировские самбисты завоевали призовые места на всероссийском турнире в Нижнем Новгороде 05 дек 12:03 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров вручил госнаграды двум кировчанам 05 дек 15:24 Во Дворце Молодежи города Кирова прошел КВН на противопожарную тематику
1°C
$
63,58
70,39
10 декабря 20:17
10 дек 17:58 Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе" 10 дек 17:55 Кировские спортсмены удачно выступили на турнире по греко-римской борьбе в Перми 10 дек 17:51 В Кирове открылась выставка, посвященная памяти Заслуженного художника России Инны Широковой 10 дек 17:42 В Ленинском районе города Кирова прошла экологическая акция по сбору вторсырья 10 дек 15:10 Молодежная команда "Олимпии" вновь почувствовала вкус побед 10 дек 14:56 В библиотеке имени Грина состоялась традиционная ярмарка вятских ремесел 10 дек 12:18 Кировские народники вернулись с наградами 10 дек 12:14 В Кирове проходят Лихановские чтения 10 дек 12:08 В Нововятске открылся новый детский сад 10 дек 11:03 В Кирове прошла Всероссийская акция ЁГЭ
Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе"

Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе"

Сегодня, 17:58
84
Роман Четвериков
Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований


Начало сезона в мировом биатлоне совпало и с первым официальным стартом у кировских стреляющих лыжников. В "Перекопе" прошли областные соревнования "Снежный снайпер".

Быть причастным к всемирному биатлонному празднику посчастливилось ребятам от 12 до 15 лет. Задача заключалась в прохождении спринта и лыжных эстафет. Два вида программы были разбиты на два дня. Что их объединило, так это непростая для спортсменов погода. Температура установилась на ноле. А трасса покрылась коркой льда. С таких условиях даже профессионалы чувствовали бы себя не комфортно. Детям пришлось еще сложнее. Бег со стрельбой получался не синхронным.

СЕРГЕЙ ЛОЖКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Стрельба. На первом рубеже ноль, на втором два. Дергал на стойке».

Среди участников нашлись те, кто все же смог на огневом рубеже отстрелять чисто. Они и занимали, в основном, первые места. Такая закономерность была свойственна личным гонкам. Эстафеты прошли куда интереснее. Три этапа с лежкой и стойкой. Лидерство на трассе среди команд менялось часто. Одна из них, допустив меньше всего промахов - 5, смогла занять лишь третье место. Другая с 18-тью стала победителем соревнований.

ЕВГЕНИЙ МЯСНИКОВ УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Гонка была интересная. Мы в первый раз эстафетой бежим. Тяжело было, трасса ледяная. И ветер дул в разные стороны».

Чем раньше начнешь подстраиваться под погодные сюрпризы, тем выше вероятность, что в будущем победы придут. Среди этих ребят уже есть группа биатлонистов, показывающих стабильные результаты. И за каждым стоит серьезная тренировочная работа.

ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы провели два Первенства области. Также спортсмены старших возрастных групп участвовали на Первенстве ПФО по летнему биатлону. Подготовка шла своим чередом, по плану. Посмотрим какие будут итоги сезона».

На этой неделе в "Перекопе" очередной биатлонный старт. С четверга по воскресенье пройдут межрегиональные соревнования, посвященные памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Бякова. За медали поспорят ребята более старшего возраста. Им предстоит пробежать спринтерские и индивидуальные гонки.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама