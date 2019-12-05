Юные биатлонисты начали сезон с областных соревнований "Снежный снайпер" в "Перекопе"

Начало сезона в мировом биатлоне совпало и с первым официальным стартом у кировских стреляющих лыжников. В "Перекопе" прошли областные соревнования "Снежный снайпер".
Быть причастным к всемирному биатлонному празднику посчастливилось ребятам от 12 до 15 лет. Задача заключалась в прохождении спринта и лыжных эстафет. Два вида программы были разбиты на два дня. Что их объединило, так это непростая для спортсменов погода. Температура установилась на ноле. А трасса покрылась коркой льда. С таких условиях даже профессионалы чувствовали бы себя не комфортно. Детям пришлось еще сложнее. Бег со стрельбой получался не синхронным.
СЕРГЕЙ ЛОЖКИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Стрельба. На первом рубеже ноль, на втором два. Дергал на стойке».
Среди участников нашлись те, кто все же смог на огневом рубеже отстрелять чисто. Они и занимали, в основном, первые места. Такая закономерность была свойственна личным гонкам. Эстафеты прошли куда интереснее. Три этапа с лежкой и стойкой. Лидерство на трассе среди команд менялось часто. Одна из них, допустив меньше всего промахов - 5, смогла занять лишь третье место. Другая с 18-тью стала победителем соревнований.
ЕВГЕНИЙ МЯСНИКОВ УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Гонка была интересная. Мы в первый раз эстафетой бежим. Тяжело было, трасса ледяная. И ветер дул в разные стороны».
Чем раньше начнешь подстраиваться под погодные сюрпризы, тем выше вероятность, что в будущем победы придут. Среди этих ребят уже есть группа биатлонистов, показывающих стабильные результаты. И за каждым стоит серьезная тренировочная работа.
ВЛАДИМИР ГЛАЗЫРИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы провели два Первенства области. Также спортсмены старших возрастных групп участвовали на Первенстве ПФО по летнему биатлону. Подготовка шла своим чередом, по плану. Посмотрим какие будут итоги сезона».
На этой неделе в "Перекопе" очередной биатлонный старт. С четверга по воскресенье пройдут межрегиональные соревнования, посвященные памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Бякова. За медали поспорят ребята более старшего возраста. Им предстоит пробежать спринтерские и индивидуальные гонки.