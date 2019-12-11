В Кирове прошли областные соревнования по фигурному катанию

В ДЮСШ "Дымка" прошли областные соревнования по фигурному катанию. Они, как всегда, собрали большое число участников. На льду выступали как танцоры, так и одиночники. К последним, в силу объективных причин, было приковано наибольшее внимание зрителей.Кубок области для кировских фигуристов одно из главных соревнований сезона. Не первый год к нему пристальное внимание и со стороны иногородних спортсменов. Декабрь — это время, когда нужно быть в форме, вне зависимости от разряда. На льду "Дымки" они были представлены полным спектром. От юного фигуриста до мастеров.Юноши на фоне девушек сегодня не в выигрышном положении. Их прыжковая часть программ уступает по стоимости. Но и у слабой половины человечества случаются сбои. Настроить себя на хороший прокат тонкий психологический момент. В остальном, все в руках фигуристки. На кураже можно выдать яркий номер. Одна же ошибка способна надломить.Женское российское одиночное катание в наши дни переворачивает мир фигурного катания. Эксперты хватаются за голову. Как в еще детском возрасте можно прыгать сложнейшие прыжки в четыре оборота. На мировых турнирах они уже не редкость. На региональных - из области фантастики.Современные тенденции кировские тренеры улавливают и применяют. Но при этом отдают себе отчет, в том, что пробиться в высший свет реально при определенных условиях. Как можно больше льда и ТОП-тренер у бортика.Фигурное катание насыщено различными турнирами. А первый зимний месяц в этом плане едва ли не пиковый период. Кировчан после областного Кубка ждет пауза. К прокатам на результат они вернуться после новогодних праздников.