В Кирове прошли областные соревнования по фигурному катанию

В ДЮСШ "Дымка" прошли областные соревнования по фигурному катанию. Они, как всегда, собрали большое число участников. На льду выступали как танцоры, так и одиночники. К последним, в силу объективных причин, было приковано наибольшее внимание зрителей.
Кубок области для кировских фигуристов одно из главных соревнований сезона. Не первый год к нему пристальное внимание и со стороны иногородних спортсменов. Декабрь — это время, когда нужно быть в форме, вне зависимости от разряда. На льду "Дымки" они были представлены полным спектром. От юного фигуриста до мастеров.
МАКСИМ МАМОНОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Да, усложняли. Дорожку поменяли, вращения, прыжки тройные поставили».
Юноши на фоне девушек сегодня не в выигрышном положении. Их прыжковая часть программ уступает по стоимости. Но и у слабой половины человечества случаются сбои. Настроить себя на хороший прокат тонкий психологический момент. В остальном, все в руках фигуристки. На кураже можно выдать яркий номер. Одна же ошибка способна надломить.
ДАРЬЯ ЛОПАНДИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Просто не пошло и все. На разминке все получалось, а в программе нет. Надо было собраться и делать».
Женское российское одиночное катание в наши дни переворачивает мир фигурного катания. Эксперты хватаются за голову. Как в еще детском возрасте можно прыгать сложнейшие прыжки в четыре оборота. На мировых турнирах они уже не редкость. На региональных - из области фантастики.
АНАСТАСИЯ СЕМЕНСКАЯ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я что хотела, я прыгнула. Себе доказала, что могу. Я в скором времени ухожу. Четвертные точно делать не собираюсь. А так я рада за девочек, они молодцы».
Современные тенденции кировские тренеры улавливают и применяют. Но при этом отдают себе отчет, в том, что пробиться в высший свет реально при определенных условиях. Как можно больше льда и ТОП-тренер у бортика.
МАРИЯ ЯРКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот как раз в регионах проводится такая работа. Мы ставим детей на лед, мы учим их какой-то базе. А дальше, когда они переезжают в Москву, они уже дорабатывают. Там доводят бриллиант до окончательного вида».
Фигурное катание насыщено различными турнирами. А первый зимний месяц в этом плане едва ли не пиковый период. Кировчан после областного Кубка ждет пауза. К прокатам на результат они вернуться после новогодних праздников.