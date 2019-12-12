В Кирове прошла пресс-конференция по турниру "Золотая шайба"

В областном центре прошла пресс-конференция, посвященная проведению в Кировской области отборочных муниципальных и региональных этапов Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золота шайба".В Приволжском федеральном округе большое внимание уделяется развитию детско-юношеского хоккея, т. к. это наиболее массовый вид спорта. "Золотя шайба" - это, в первую очередь, соревнования не для профессионалов, а для всех, кто только еще мечтает о большом спортивном будущем. Напомним, что проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова и Кировская область активно поддерживает соревнования. В нашем регионе детско-юношеский хоккей пройдет в два этапа: муниципальный, который уже начался и региональный, старт которого намечен на 15 января. В турнире принимает участие более 40-а команд из Кировской областиЕще одним проектом "Золотой шайбы" является женский хоккей, и в этом году Кировская область получила право проведения окружного этапа, который пройдет в следующем году.Как отмечают организаторы турнира, уже на стадии отборочных турниров все команды-участницы "Золотой шайбы" с большим желанием включаются в борьбу за право поехать на региональный финал, а затем и на всероссийский.