В Кирово-Чепецком районе сильнейшие лыжники региона разыграли награды Кубка области

Лыжники разыграли награды Кубка области. На этом старте они проверили себя перед началом интенсивного сезона. В качестве теста были выбраны две гонки.Угадал со смазкой это уже половина успеха на дистанции. Тренеры к подготовке лыж подходят основательно. Тем более, что Кубок области первый значимый старт зимы. На него заявляются спортсмены, преследуя определенные цели. Для одних это подготовка к Первенству России, для других к Спартакиаде. В качестве контрольного теста был выбран лыжный спринт.Дистанция спринта уложилась всего в полтора километра. Ее проходили на одном дыхании, признавались лыжники. Для них гонка интересна и беговым стилем. Расстояние от старта до финиша проходится классикой. Ходом, который был и остается основой лыжного спорта.Квалификация и последующие этапы на выбывание вплоть до финала. В него отбираются шестеро самых быстрых и тактически грамотных лыжников. Контактная борьба в спринте служит его украшением.Юноши, юниоры, мужчины, женщины. В каждой из возрастных групп определились победители не только в спринте. На Кубке прошла и гонка свободным стилем. Следующим большим региональным стартом станет январский Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам. По его итогам сформируются сборные команды области. Для которых будет поставлены задачи на попадание в число призеров российских соревнований.