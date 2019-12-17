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В Кирово-Чепецком районе сильнейшие лыжники региона разыграли награды Кубка области

В Кирово-Чепецком районе сильнейшие лыжники региона разыграли награды Кубка области

Вчера, 18:03
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Роман Четвериков
В Кирово-Чепецком районе сильнейшие лыжники региона разыграли награды Кубка области


Лыжники разыграли награды Кубка области. На этом старте они проверили себя перед началом интенсивного сезона. В качестве теста были выбраны две гонки.

Угадал со смазкой это уже половина успеха на дистанции. Тренеры к подготовке лыж подходят основательно. Тем более, что Кубок области первый значимый старт зимы. На него заявляются спортсмены, преследуя определенные цели. Для одних это подготовка к Первенству России, для других к Спартакиаде. В качестве контрольного теста был выбран лыжный спринт.

ИГОРЬ ОБУХОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ КУБКА ОБЛАСТИ:
«Мы их хотим научить как правильно бегать спринты. Мы их проводим мало. Надо чтобы они умели и знали как стартовать, как к ним подготовится».

Дистанция спринта уложилась всего в полтора километра. Ее проходили на одном дыхании, признавались лыжники. Для них гонка интересна и беговым стилем. Расстояние от старта до финиша проходится классикой. Ходом, который был и остается основой лыжного спорта.

ЕГОР ЛУСНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Люблю его за простоту и у меня лучше всего получается им».

Квалификация и последующие этапы на выбывание вплоть до финала. В него отбираются шестеро самых быстрых и тактически грамотных лыжников. Контактная борьба в спринте служит его украшением.

Юноши, юниоры, мужчины, женщины. В каждой из возрастных групп определились победители не только в спринте. На Кубке прошла и гонка свободным стилем. Следующим большим региональным стартом станет январский Чемпионат и Первенство по лыжным гонкам. По его итогам сформируются сборные команды области. Для которых будет поставлены задачи на попадание в число призеров российских соревнований.
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