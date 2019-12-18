В Кирове состоялся Чемпионат и Первенство по акробатическому рок-н-роллу

Доверяй, мечтай, летай. Эти слова связаны с акробатическим рок-н-роллом. Достаточно сложное танцевальное направление набирает популярность в областном центре, и это нашло отражение в количестве участников Чемпионата и Первенства, прошедших в зале Вятской спортивной школы олимпийского резерва.Сопоставить акробатический спорт и танцы. Эта идея пришла почти сто лет назад чернокожим американцам, которые придумали движения, связанные с прыжками и полетами над танцполом. Современный номер — это целая композиция, созданная из трюков разной сложности. Эта пара старается их делать на максимуме возможного. Поэтому не случайно является сильнейшей в округе. Такой рок-н-ролльный успех не вскружил кировчанам голову.Рок-н-ролл в переводе обозначает «качаться и крутиться». Полторы минуты хватает, чтобы в полной мере отразить суть танцевального понятия. Это для зрителей кажется, что номер пролетает мгновенно, а для спортсменов он длится вечность. Каждый элемент должен быть отработан до абсолютного автоматизма, чтобы на паркете танцевать с уверенностью и легкостью.От А до М. Последний самый сложный класс. Его отличает зрелищность и множество тяжелых для исполнения акробатических элементов. Их количество и виды определяются правилами. Бывает и групповой рок-н-ролл, больше похожий на чирлидинг. Но в любом варианте танец под музыку выплескивает энергию и учит чувствовать ритм.Танец — это не только развлечение, но и профессия, которая может в жизни пригодится. Занятия рок-н-роллом считается основой для других танцевальных направлений. Поэтому организаторы шоу намерены проводить его ежегодно. Поскольку оно остается в памяти зрителей ярким и запоминающимся моментом.