Молодёжная команда «Олимпия» взяла шефство над детским приютом.

Накануне Нового года кирово-чепецкие хоккеисты посетили отделение временного пребывания несовершеннолетних межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения.Вместе с опытными аниматорами гости провели для детей игры и конкурсы, показали забавные фокусы, зажгли огни на новогодней ёлке.По словам капитана команды Александра Лаптева, детишки очень радовались такому общению.Сами же хоккеисты получили хороший опыт социального служения.Планируется, что теперь благотворительные акции в приюте будут регулярными.