Молодёжная команда «Олимпия» взяла шефство над детским приютом.

Накануне Нового года кирово-чепецкие хоккеисты посетили отделение временного пребывания несовершеннолетних межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения.
Вместе с опытными аниматорами гости провели для детей игры и конкурсы, показали забавные фокусы, зажгли огни на новогодней ёлке.
По словам капитана команды Александра Лаптева, детишки очень радовались такому общению.
Сами же хоккеисты получили хороший опыт социального служения.
Планируется, что теперь благотворительные акции в приюте будут регулярными.