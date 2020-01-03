МХК "Олимпия" возобновляет тренировки.

Молодёжная команда «Олимпия» сегодня возобновляет тренировки, прерванные новогодними праздниками.Хоккеисты будут работать в обычном режиме, совмещая занятия на льду с тренировками в спортзале.Ближайший матч первенства НМХЛ команда проведёт 13 января, принимая «Академию Михайлова» из Новомосковска. Ранее на выезде кирово-чепецкая молодёжка уступила ей по буллитам 2-3.Задача на домашний матч - взять реванш, одержав победу в основное время.Сегодня же выходит с каникул юниорская команда «Олимпия». На первые три дня у неё запланирован мини-сбор, после чего тренировки будут проходить по обычному графику.Планируется, что 5 января молодёжный и юниорский составы проведут контрольный матч, направленный на получение игровой практики.