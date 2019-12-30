На стадионе «Динамо» прошел Чемпионат области по конькобежному спорту

Новогодние праздники для спортсменов - не повод расслабляться. Одними из первых к розыгрышу медалей вернулись конькобежцы. На стадионе "Динамо" проходит Чемпионат области.Январская погода привыкла удивлять как конькобежцев, так и зрителей. Это и морозы, и теплая по меркам зимы температура. В этот раз стартовую дистанцию 500 метров сопровождал снегопад с ветром. Такие условия заставляют спринтеров еще перед забегом продумать каждое движение по льду.Областной чемпионат соревнование для каждого ответственное. Ведущим конькобежцам он служит подготовкой перед более серьезными стартами. Другим дает возможность улучшить личные результаты. Они фиксируются на отдельных дистанциях и по многоборью. Исходя из непогоды, на открытом стадионе бег идет через силу и характер. В этом отношении кировские юноши и девушки заставляют тренеров говорить о себе в радужном тоне.Этот старт еще и возможность увидеть технику бега Данила Смирнова. В конце 2019 года он стал призером одного из этапов юниорского Кубка мира. Удачное выступление на его финале теперь одна из целей сезона. Для этого мастер спорта уедет в Италию на сборы с национальной командой. Выступление в родном Кирове послужило тренировкой с показанным хорошим временем.Ледовые скороходы за зиму еще не раз предстанут перед поклонниками конькобежного спорта. Их ждут традиционные соревнования на призы Кирова и Марии Исаковой. А также областные Первенства для всех возрастных групп.