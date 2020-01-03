На базу ЛБК "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам

На базу лыжно-биатлонного комплекса "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам. Здесь ей предстоит пройти сборы, готовясь к отборочному старту на Первенство мира.Их 16. 8 юношей и 8 девушек. Состав юниорской сборной утвержден президиумом федерации по итогам прошлого сезона. В нем каждый достиг определенных успехов на российском и международном уровне. Поэтому выбор сделан осознанный. Так и ставка на место, где лыжникам предстоит тренироваться две недели.Тренировки двухразовые. У каждого сбора своя специфика. Этот подводящий к отборочному старту. Первенство мира главное соревнование для юниоров. Некоторые из сборников уже проходили его. Вероника Степанова в прошлом году заняла второе место в эстафете. Оказаться вновь среди сильных норвежек, шведок и финок личная цель. Но достичь ее будет непросто.Стремление победить основывается и на последних успехах взрослой сборной. Она как ориентир. И оказаться в ее резерве сегодня установка для многих молодых лыжников. Но прежде надо показать себя с лучшей стороны в двадцатых числах января. На это время как раз и запланированы отборочные соревнования на мировое Первенство, которые пройдут в "Перекопе".Сильнейших юниоров мира примет Германия. Награды Первенства будут разыграны в конце февраля - начале марта. Но у тренеров есть надежда, что подготовка не в среднегорье, а на равнине сыграет свою роль в достижении высоких результатов.