Прямой эфир
05 янв 12:30 Ужесточен закон об ответственном обращении с животными 04 янв 13:09 На стадионе «Динамо» прошел Чемпионат области по конькобежному спорту 03 янв 11:57 Сотни кировчан приняли участие в новогоднем "Забеге обещаний" 03 янв 12:39 Кировские штангисты выявили сильнейших. 03 янв 12:33 МХК "Олимпия" возобновляет тренировки. 03 янв 11:46 Забор стал причиной конфликта между двумя домами в Кирове 04 янв 12:58 В первые два дня Нового года в Перинатальном центре родились 33 малыша 03 янв 12:46 Новые мастера спорта. 04 янв 12:28 В Кирове открыли шестнадцать бесплатных катков 05 янв 12:36 Мастерица из Даровского удостоена награды на фестивале по обработке дерева
-5°C
$
61,23
68,06
09 января 20:33
09 янв 19:30 Перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением на Ердякова 09 янв 19:30 На базу ЛБК "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам 09 янв 19:30 В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии 09 янв 12:03 В центре "Моя семья" прошел благотворительный праздник "Рождественская елка" 09 янв 12:01 На стадионе «Прометей» состоялся семейный праздник сотрудников МЧС 09 янв 11:21 В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов 09 янв 11:18 В библиотеке №3 прошел семейный праздник для бабушек и их внуков 09 янв 11:15 В Слободском на соборной площади города прошли казачьи шермиции 08 янв 11:26 Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты" 08 янв 11:24 В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону
На базу ЛБК "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам

На базу ЛБК "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам

Сегодня, 19:30
75
Роман Четвериков
На базу ЛБК


На базу лыжно-биатлонного комплекса "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам. Здесь ей предстоит пройти сборы, готовясь к отборочному старту на Первенство мира.

Их 16. 8 юношей и 8 девушек. Состав юниорской сборной утвержден президиумом федерации по итогам прошлого сезона. В нем каждый достиг определенных успехов на российском и международном уровне. Поэтому выбор сделан осознанный. Так и ставка на место, где лыжникам предстоит тренироваться две недели.

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ РФ:
«Я здесь бывал раньше в советские времена. Сейчас первые приехали. Конечно, удивлены. Нам все нравиться. Трасса очень тяжелая. Как раз на них и надо отбирать спортсменов на Первенство мира».

Тренировки двухразовые. У каждого сбора своя специфика. Этот подводящий к отборочному старту. Первенство мира главное соревнование для юниоров. Некоторые из сборников уже проходили его. Вероника Степанова в прошлом году заняла второе место в эстафете. Оказаться вновь среди сильных норвежек, шведок и финок личная цель. Но достичь ее будет непросто.

ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА, МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Очень ровные по силам девушки. Очень высокая конкуренция между нами. Я в полной боевой готовности».

Стремление победить основывается и на последних успехах взрослой сборной. Она как ориентир. И оказаться в ее резерве сегодня установка для многих молодых лыжников. Но прежде надо показать себя с лучшей стороны в двадцатых числах января. На это время как раз и запланированы отборочные соревнования на мировое Первенство, которые пройдут в "Перекопе".

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ РФ:
«Критерий первый, второй на трех дисциплинах. Спринт, классика и масс-старт. А остальные решением тренерского штаба и определяем восемь сильнейших».

Сильнейших юниоров мира примет Германия. Награды Первенства будут разыграны в конце февраля - начале марта. Но у тренеров есть надежда, что подготовка не в среднегорье, а на равнине сыграет свою роль в достижении высоких результатов.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама