ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток».

11 и 12 января подопечные Юрия Култынова принимают казанское «Динамо».Ранее в этом сезоне соперники уже встречались в Казани.Тогда в обоих матчах хозяева выиграли - 4-3 и 5-1.Правда, в первом по буллитам, так что одно очко кирово-чепецкая юниорка всё-таки заработала.На сегодня в активе «Динамо» 70 очков и первое место в турнирной таблице. «Олимпия» набрала 52 очка и располагается на шестой строчке.От зоны плей-офф команду отделают всего три очка.Начало субботнего матча в 18.30, воскресная встреча начнётся в 10.30.