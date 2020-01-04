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ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток».

ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток».

Вчера, 16:07
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ЮХК «Олимпия» сыграет с лидером дивизиона «Восток».

11 и 12 января подопечные Юрия Култынова принимают казанское «Динамо».

Ранее в этом сезоне соперники уже встречались в Казани.

Тогда в обоих матчах хозяева выиграли - 4-3 и 5-1.

Правда, в первом по буллитам, так что одно очко кирово-чепецкая юниорка всё-таки заработала.

На сегодня в активе «Динамо» 70 очков и первое место в турнирной таблице. «Олимпия» набрала 52 очка и располагается на шестой строчке.

От зоны плей-офф команду отделают всего три очка.

Начало субботнего матча в 18.30, воскресная встреча начнётся в 10.30.
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