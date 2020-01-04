МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами.

13 января в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимают «Академию Михайлова» из Новомосковска.Ранее в этом сезоне соперники уже встречались.Играя на выезде «Олимпия» потерпела неудачу, уступив хозяевам по буллитам 2-3 (в составе «Олимпии» точными были Александр Лаптев и Лев Старшинов).После 27 матчей в активе «Академии Михайлова» 34 очка и пятое место в конференции «Запад».«Олимпия» провела 28 матчей, заработала 20 очков и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы конференции «Восток».Начало матча 13 января в 18.30.