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МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами.

МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами.

Вчера, 16:09
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МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами.

13 января в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова принимают «Академию Михайлова» из Новомосковска.

Ранее в этом сезоне соперники уже встречались.

Играя на выезде «Олимпия» потерпела неудачу, уступив хозяевам по буллитам 2-3 (в составе «Олимпии» точными были Александр Лаптев и Лев Старшинов).

После 27 матчей в активе «Академии Михайлова» 34 очка и пятое место в конференции «Запад».

«Олимпия» провела 28 матчей, заработала 20 очков и располагается на седьмой строчке турнирной таблицы конференции «Восток».

Начало матча 13 января в 18.30.
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