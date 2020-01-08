В Кирове прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу

В Кирове в выходные прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу. Оба турнира собрали внушительный состав участников, и для некоторых это была последняя проверка перед российскими соревнованиями.
Отныне это станет традицией. Чемпионат и Первенство проводятся в начале января. Поэтому есть повод подвести итоги прошедшего календарного года. Для кировских кикбоксеров он сложился удачно. Завоеваны медали на окружных и всероссийских соревнованиях. Памятные чемпионские пояса вручили троим спортсменам, которые добились наивысших результатов. Среди них Егор Красильников и Данил Хлопов.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И от Красильникова и от Хлопова и Козлова мы ждем больших результатов. Проделана большая работа. Были проведены сборы. Потом они участвуют как в соревнованиях по кикбоксингу, так и по боксу».
Параллели с боксом возникают не случайно. Он служит тем самым дополнением, позволяющим бойцам совершенствовать мастерство. А именно, отработать тактический рисунок боя и способы защиты. Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в фулл-контакте. В этом разделе кировчане стараются показать себя с лучшей стороны. Особенно в конкуренции с бойцами из ПФО.
ИВАН ТУРЧИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«У них очень хорошая техника. На себе проверено. А тут новички. У них техника не особо и скорость слабовата».
Тем не менее, основной внутренний спарринг служит неплохой возможностью по поднятию собственной самооценки. Ведь он отбирает перспективных и сильнейших в состав сборной команды.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Секунданты, рефери они во внимании. Если спортсмен уступает в технике, тактике бой останавливается досрочно. У нас нет такого, чтобы мальчика тряхнули. Здоровье спортсменов для нас самое главное».
Просмотр более 100 участников привел тренеров к пониманию того, на кого они могут рассчитывать в Казани. Именно там через две недели стартует Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу в "фулл-контакте". И судя по результатам прошедших соревнований, наши бойцы на данном этапе подготовки находятся в приличной форме.