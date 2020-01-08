Прямой эфир
10 янв 16:34 Дело Пленкиной. День первый. 08 янв 11:26 Кировчанин Георгий Сырчин собирается принять участие конкурсе "Британия ищет таланты" 08 янв 11:24 В Верхошижемье состоялся второй этап Кубка России по зимнему триатлону 08 янв 11:22 Православные верующие встретили праздник Рождества Христова 09 янв 19:30 В Подосиновском районе сорвавшееся с лесовоза бревно привело к трагедии 09 янв 19:30 На базу ЛБК "Перекоп" заехала юниорская сборная России по лыжным гонкам 10 янв 12:07 Кировчане обеспокоены состоянием лошади, пострадавшей на Театральной площади 09 янв 11:21 В приходах Вятской епархии прошел традиционный конкурс вертепов 10 янв 16:09 МХК «Олимпия» открывает игровой год тремя домашними матчами. 10 янв 19:30 Лучших сотрудников прокуратуры области чествовали в преддверии профессионального праздника
-3°C
$
60,95
67,82
14 января 10:18
13 янв 18:04 Кто и о чем писал в самой первой газете Вятской губернии? 13 янв 18:02 В Кирове в трех новых детских садах уже идет полноценный образовательный процесс 13 янв 17:52 На улице Красина над головами прохожих нависли опасные сосульки 13 янв 15:53 Кировские ледолазы с успехом выступили в Южной Корее. 13 янв 15:02 В Кирове прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу 13 янв 14:59 В Кирове впервые стартовал проект "Симфония на колесах" 13 янв 12:06 К 75-летию Великой Победы кировчане увидят масштабную хореографическую композицию 13 янв 12:03 В поселке Торфяном Оричевского района более десятка домов остались без газа 13 янв 11:04 В Выставочном зале ВХМ открылась выставка памяти художника Александра Самсонова 13 янв 10:53 10 января в Кирове состоялось очередное судебное заседание по делу Марии Плёнкиной
В Кирове прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу

В Кирове прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу

Вчера, 15:02
272
Роман Четвериков
В Кирове прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу


В Кирове в выходные прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу. Оба турнира собрали внушительный состав участников, и для некоторых это была последняя проверка перед российскими соревнованиями.

Отныне это станет традицией. Чемпионат и Первенство проводятся в начале января. Поэтому есть повод подвести итоги прошедшего календарного года. Для кировских кикбоксеров он сложился удачно. Завоеваны медали на окружных и всероссийских соревнованиях. Памятные чемпионские пояса вручили троим спортсменам, которые добились наивысших результатов. Среди них Егор Красильников и Данил Хлопов.  

ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И от Красильникова и от Хлопова и Козлова мы ждем больших результатов. Проделана большая работа. Были проведены сборы. Потом они участвуют как в соревнованиях по кикбоксингу, так и по боксу».

Параллели с боксом возникают не случайно. Он служит тем самым дополнением, позволяющим бойцам совершенствовать мастерство. А именно, отработать тактический рисунок боя и способы защиты. Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в фулл-контакте. В этом разделе кировчане стараются показать себя с лучшей стороны. Особенно в конкуренции с бойцами из ПФО.  

ИВАН ТУРЧИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«У них очень хорошая техника. На себе проверено. А тут новички. У них техника не особо и скорость слабовата».

Тем не менее, основной внутренний спарринг служит неплохой возможностью по поднятию собственной самооценки. Ведь он отбирает перспективных и сильнейших в состав сборной команды.

ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Секунданты, рефери они во внимании. Если спортсмен уступает в технике, тактике бой останавливается досрочно. У нас нет такого, чтобы мальчика тряхнули. Здоровье спортсменов для нас самое главное».

Просмотр более 100 участников привел тренеров к пониманию того, на кого они могут рассчитывать в Казани. Именно там через две недели стартует Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу в "фулл-контакте". И судя по результатам прошедших соревнований, наши бойцы на данном этапе подготовки находятся в приличной форме.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама