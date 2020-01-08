В Кирове прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу

В Кирове в выходные прошли Чемпионат и Первенство области по кикбоксингу. Оба турнира собрали внушительный состав участников, и для некоторых это была последняя проверка перед российскими соревнованиями.Отныне это станет традицией. Чемпионат и Первенство проводятся в начале января. Поэтому есть повод подвести итоги прошедшего календарного года. Для кировских кикбоксеров он сложился удачно. Завоеваны медали на окружных и всероссийских соревнованиях. Памятные чемпионские пояса вручили троим спортсменам, которые добились наивысших результатов. Среди них Егор Красильников и Данил Хлопов.Параллели с боксом возникают не случайно. Он служит тем самым дополнением, позволяющим бойцам совершенствовать мастерство. А именно, отработать тактический рисунок боя и способы защиты. Научится грамотно выстраивать поединок. Вот чего добиваются от ребят тренеры в фулл-контакте. В этом разделе кировчане стараются показать себя с лучшей стороны. Особенно в конкуренции с бойцами из ПФО.Тем не менее, основной внутренний спарринг служит неплохой возможностью по поднятию собственной самооценки. Ведь он отбирает перспективных и сильнейших в состав сборной команды.Просмотр более 100 участников привел тренеров к пониманию того, на кого они могут рассчитывать в Казани. Именно там через две недели стартует Чемпионат и Первенство ПФО по кикбоксингу в "фулл-контакте". И судя по результатам прошедших соревнований, наши бойцы на данном этапе подготовки находятся в приличной форме.