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Юных кировчан приглашают на мастер-классы по хоккею

Юных кировчан приглашают на мастер-классы по хоккею

Вчера, 12:14
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Роман Четвериков
Юных кировчан приглашают на мастер-классы по хоккею


Мороз ниже 15 градусов - это единственное условие, которое может помещать проведению мастер-классов по хоккею. Они уже не первый год проводятся в областном центре и привлекают детей, даже впервые вставших на коньки.  

Для любого мальчишки надеть футбольную или хоккейную форму это как знак принадлежности к основным игровым видам спорта. Сделать это зимой на катке могут ребята, начиная даже с дошкольного возраста. С хоккеем они пока знакомятся без клюшки. Научиться правильно стоять на коньках, делать повороты и отрабатывать падения. Это одни из заданий от тренеров каждую зиму, выходящих на мастер-классы.  

СВЕТЛАНА КУЧИНА, ХОККЕЙНЫЙ ТРЕНЕР:
«Большой азарт вижу. Они стремятся, они бегут, стараются сделать правильно все упражнения. Ну и поддержка родителей».

Обучающее занятие длится час. За это время наставник уже может разглядеть в ребенке хоккейный потенциал. Чем раньше он виден, тем лучше. Такого мнения также придерживаются родители и близкие детей, находящие время и место, чтобы с пользой провести выходные дни.   

Это уже третий за январь хоккейный мастер-класс. Традиции много лет. Благодаря ей, в секции пришло немало мальчишек, определившихся со своим спортивным выбором. Не исключено, что и из Коминтерна областной юношеский хоккей пополнится одаренными игроками.

АЛЕКСАНДР ЦУКАН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СШ "СОЮЗ":
«Раньше была одна площадка на Театральной площади. Сейчас уже четыре. Желающих все больше и больше становиться».

До конца месяца профессиональные тренеры продолжать выходить на катки, чтобы учить детей первым шагам в хоккее. В надежде, что в будущем они захотят выходить на ледовые площадки, чтобы побеждать в составе настоящих хоккейных команд.
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