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В Кирове стартовали финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая Шайба».

В Кирове стартовали финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая Шайба».

Вчера, 09:24
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В Кирове стартовали финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая Шайба».

Первыми путёвку во всероссийский финал разыграли юноши старшего возраста.

Участниками турнира стали четыре команды из Кирова, Фалёнок, деревни Стулово Слободского района и Пижанки.

В результате упорной борьбы победу одержала команда «Вятка» из спортивной школы «Дымка». В конце февраля – начале марта она примет участие во всероссийском финале соревнований в Сочи.

На этой неделе в спорткомплексе «Союз» пройдут финальные игры в средней возрастной группе.

В розыгрыше примут участие три команды из Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского района, сообщает «Радио России – Кировская область».
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