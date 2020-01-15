В Кирове стартовали финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований «Золотая Шайба».

Первыми путёвку во всероссийский финал разыграли юноши старшего возраста.Участниками турнира стали четыре команды из Кирова, Фалёнок, деревни Стулово Слободского района и Пижанки.В результате упорной борьбы победу одержала команда «Вятка» из спортивной школы «Дымка». В конце февраля – начале марта она примет участие во всероссийском финале соревнований в Сочи.На этой неделе в спорткомплексе «Союз» пройдут финальные игры в средней возрастной группе.В розыгрыше примут участие три команды из Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского района, сообщает «Радио России – Кировская область».