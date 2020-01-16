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В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба"

В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба"

Вчера, 17:49
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Михаил Конышев
В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований


В ледовом дворце " Союз" прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" среди хоккеистов средней возрастной группы. На финальной игре побывала и наша съемочная группа.

"Золотая шайба" - это, в первую очередь, соревнования не для профессионалов, а для всех, кто только еще мечтает о большом спортивном будущем. Напомним, что проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента  в ПФО Игоря Комарова и Кировская область активно поддерживает соревнования. В нашем регионе детско-юношеский хоккей проходит в два этапа. В этом году участие приняли более 40-а команд из Кировской области. К сожалению, погода зимой сезона 2019-2020 не позволяла проводить интенсивные тренировки. Тем не менее, команды показывают хорошие результаты.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГФИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Хочется, чтобы остальные подтягивались и вот эта нехватка льда она сказывается. Фактически он несколько раз растаял в этом сезоне, но ребята тренируются и все должно получиться. У нас с вами еще впереди младший возраст, там будет самое интересное, там будет еще больше команд, и борьба будет более бескомпромиссной».

Сегодня определился победитель в средней возрастной группе. На лед вышли команды "Союз" и "Олимпия". Итоговые игры хоккеистов средней возрастной группы  не менее зрелищными, чем у старших ребят.  Уже через несколько минут после начала первого периода "Союз" повел в счете и с каждым периодом только наращивал обороты. Итог встречи 20-1 в пользу Союза.

АНАТОЛИЙ КУСКОВ, ТРЕНЕР КОМАНДЫ "СОЮЗ":
«В чем залог успеха? Это трудолюбие. Года три мы стремились попасть и занять первое место. Очень большое стремление было в том плане, чтобы доказать, что мы можем, ребята умеют играть».

Добавим, что на кануне определился победитель и в старшей возрастной группе. Им стала команда "Вятка", которая также будет участвовать в финальных соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» в Сочи.
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