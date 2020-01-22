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24 января 09:47
23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено 23 янв 15:25 В Кирове впервые прошел Чемпионат и первенство Кировской области по танцевальному спорту 23 янв 15:24 Подробности ЧП в кировской школе № 66. 23 янв 15:18 Инспекторы ГИБДД провели рейд по выявлению нарушений правил парковки 23 янв 11:05 В Пижанском районе столкнулись три автомобиля. 23 янв 10:26 В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО). 22 янв 17:49 В Кирове состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" 22 янв 17:45 В Нововятске выступили студенты Нижегородской консерватории 22 янв 17:42 В Кирове появилась крупнейшая в ПФО государственная клинико-диагностическая лаборатория
В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО).

В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО).

Вчера, 10:26
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В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО).


Сотрудниками УФСБ России по Кировской области задержаны члены организованной группы, которые длительное время занимались незаконными финансовые операции по обналичиванию денежных средств.

Кроме того, Иванова С.А. и Попова В.А. подозревают в хищении чужого имущества и денег с помощью формирования мнимой задолженности при банкротстве.

По версии следствия, в общей сложности подозреваемые нанесли материальный ущерб физическим и юридическим лицам в общей сумме не менее 10 млн рублей.

В отношении задержанных УМВД России по Кировской области возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ.

По решению суда подозреваемые были помещены под стражу до 20 марта 2020 года.

Граждан, пострадавших от преступной деятельности Иванова С.А. и Попова В.А., просят обращаться в УФСБ и УМВД по следующим телефонам: (8332) 358-111, 665-341.

фото предоставлено УФСБ по Кировской области

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