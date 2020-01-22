В Кировской области задержали мошенников, подозреваемых в многомиллионных аферах (ВИДЕО).

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области задержаны члены организованной группы, которые длительное время занимались незаконными финансовые операции по обналичиванию денежных средств.Кроме того, Иванова С.А. и Попова В.А. подозревают в хищении чужого имущества и денег с помощью формирования мнимой задолженности при банкротстве.По версии следствия, в общей сложности подозреваемые нанесли материальный ущерб физическим и юридическим лицам в общей сумме не менее 10 млн рублей.В отношении задержанных УМВД России по Кировской области возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ.По решению суда подозреваемые были помещены под стражу до 20 марта 2020 года.