МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ.

25 января подопечные Алексея Демакова на выезде сыграют с командой «Карелия».Ранее соперники уже встречались в Кирово-Чепецке. Тогда гости одержали победу 1-2.На сегодня в активе «Карелии» 10 очков и девятое место в конференции «Запад». «Олимпия» заработала 23 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице конференции «Восток».Юниорская команда «Олимпия» также играет 25 и 26 января.Подопечные Юрия Култынова принимают соседа по турнирной таблице нефтекамский «Торос».В октябре на выезде чепчане проиграли этому сопернику оба матча. Болельщики в ожидании реванша.Начало субботней встречи в 18.30, в воскресенье игра начнётся в 10.30.