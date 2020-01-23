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25 января 08:15
24 янв 19:30 Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест 24 янв 17:57 Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля 24 янв 16:38 МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ. 24 янв 14:52 Как не стать жертвой мошенников при найме жилья 24 янв 14:40 В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин. 24 янв 11:55 Экс-глава города Кирова и областного ОЗС Владимир Быков останется под домашним арестом (ВИДЕО). 24 янв 11:11 Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза 24 янв 11:11 Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки 23 янв 17:47 Работы кировского художника попали в арт-шоу легендарного театра в Новом Орлеане 23 янв 17:45 Строительство участка дороги Опарино-Альмеж возобновлено
МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ.

МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ.

Вчера, 16:38
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МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ.

25 января подопечные Алексея Демакова на выезде сыграют с командой «Карелия».

Ранее соперники уже встречались в Кирово-Чепецке. Тогда гости одержали победу 1-2.

На сегодня в активе «Карелии» 10 очков и девятое место в конференции «Запад». «Олимпия» заработала 23 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице конференции «Восток».

Юниорская команда «Олимпия» также играет 25 и 26 января.

Подопечные Юрия Култынова принимают соседа по турнирной таблице нефтекамский «Торос».

В октябре на выезде чепчане проиграли этому сопернику оба матча. Болельщики в ожидании реванша.

Начало субботней встречи в 18.30, в воскресенье игра начнётся в 10.30.
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