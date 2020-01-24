Молодёжная команда «Олимпия» потерпела крупное поражение.

В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова играли на выезде с командой «Карелия».Учитывая, что соперник является одним из аутсайдеров розыгрыша, гости вполне могли рассчитывать на победу. Однако всё получилось с точностью до наоборот.«Олимпия» проиграла с неприятным для неё счётом 2-6. Самым провальным стал третий период, когда гости пропустили три безответные шайбы.В составе «Олимпии» в этой встрече отличились защитники Дамир Зимагулов и Альберт Серазетдинов. Ворота команды защищали Роман Козулин и сменивший его в начале третьей 20-минутки Иван Шабанов.Потеряв два очка, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в конференции «Восток». 28 января кирово-чепецкая молодёжка играет с Санкт-Петербурге с лидером розыгрыша командой «Динамо-Юниор».