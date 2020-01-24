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26 янв 20:03 Кировские борцы стали призёрами всероссийских стартов. 26 янв 19:05 Молодёжная команда «Олимпия» потерпела крупное поражение. 24 янв 19:30 Обвиняемому во взяточничестве экс-главе Кирова Владимиру Быкову продлили домашний арест 24 янв 17:57 Кировские ложкари получили гран-при Международного фестиваля 24 янв 16:38 МХК «Олимпия» проведёт матч очередного тура первенства НМХЛ. 24 янв 14:52 Как не стать жертвой мошенников при найме жилья 24 янв 14:40 В Кирове в 8 школах и 3 детсадах ввели карантин. 24 янв 11:55 Экс-глава города Кирова и областного ОЗС Владимир Быков останется под домашним арестом (ВИДЕО). 24 янв 11:11 Количество заболевших вирусом гриппа в регионе увеличилось в два раза 24 янв 11:11 Пациент кировского НИИ Гематологии и переливания крови умер через неделю после выписки
Молодёжная команда «Олимпия» потерпела крупное поражение.

Молодёжная команда «Олимпия» потерпела крупное поражение.

Вчера, 19:05
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Молодёжная команда «Олимпия» потерпела крупное поражение.

В очередном туре первенства НМХЛ подопечные Алексея Демакова играли на выезде с командой «Карелия».

Учитывая, что соперник является одним из аутсайдеров розыгрыша, гости вполне могли рассчитывать на победу. Однако всё получилось с точностью до наоборот.

«Олимпия» проиграла с неприятным для неё счётом 2-6. Самым провальным стал третий период, когда гости пропустили три безответные шайбы.

В составе «Олимпии» в этой встрече отличились защитники Дамир Зимагулов и Альберт Серазетдинов. Ворота команды защищали Роман Козулин и сменивший его в начале третьей 20-минутки Иван Шабанов.

Потеряв два очка, «Олимпия» остаётся на седьмом месте в конференции «Восток». 28 января кирово-чепецкая молодёжка играет с Санкт-Петербурге с лидером розыгрыша командой «Динамо-Юниор».
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