Юниорская команда «Олимпия» дважды переиграла принципиального соперника.

25 и 26 января в очередной туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова принимали соседа по турнирной таблице нефтекамский «Торос».Ранее на выезде чепчане уступили ему в обоих матчах и дома рассчитывали на реванш. Этим планам суждено было сбыться.Одержав в первой встрече победу 2-1, на следующий день хозяева повторили успех с более убедительным счётом 3-1.В составе «Олимпии» точными были Владислав Шабалин, Павел Лебедев, Михаил Бычков, Данил Демидов и Никита Соколов. Блестяще сыграл и голкипер «Олимпии» Артём Казаков.Заработав шесть очков, кирово-чепецкая юниорка остаётся на шестом месте в дивизионе «Восток».В следующем туре первенства «Олимпия» играет на выезде с аутсайдером розыгрыша йошкар-олинским «Спартаком». Матчи пройдут 1 и 2 февраля