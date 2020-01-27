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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
Юниорская команда «Олимпия» дважды переиграла принципиального соперника.

Юниорская команда «Олимпия» дважды переиграла принципиального соперника.

Вчера, 10:29
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Юниорская команда «Олимпия» дважды переиграла принципиального соперника.

25 и 26 января в очередной туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова принимали соседа по турнирной таблице нефтекамский «Торос».

Ранее на выезде чепчане уступили ему в обоих матчах и дома рассчитывали на реванш. Этим планам суждено было сбыться.

Одержав в первой встрече победу 2-1, на следующий день хозяева повторили успех с более убедительным счётом 3-1.

В составе «Олимпии» точными были Владислав Шабалин, Павел Лебедев, Михаил Бычков, Данил Демидов и Никита Соколов. Блестяще сыграл и голкипер «Олимпии» Артём Казаков.

Заработав шесть очков, кирово-чепецкая юниорка остаётся на шестом месте в дивизионе «Восток».

В следующем туре первенства «Олимпия» играет на выезде с аутсайдером розыгрыша йошкар-олинским «Спартаком». Матчи пройдут 1 и 2 февраля
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