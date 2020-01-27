В Кирове завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту. За "Кубок Вятки" боролись представители десяти регионов России.Более сотни спортсменов в течении двух дней боролись за "Кубок Вятки". Соревнования по пожарно-спасательному спорту - это турнир не предсказуемый. Здесь и чемпионы могут остаться без медалей, а новички - громко заявить о себе. Кировчанка Александра Малюгина готовится к напряженному противостоянию."Кубок Вятки" - это юношеский турнир. В нем участвуют спортсмены до 18-ти лет. Они разделены на три возрастные категории. Испытания проходят по двум дисциплинам - подъем по штурмовой лестнице и стометровка с препятствиями.Спортсмены вышли на старт подготовленными. Каждая команда готовилась к "Кубку Вятки" около месяца. Ребята ездили на сборы и участвовали в региональных турнирах. Екатерина Бойко из Ханты-Мансийского автономного округа смогла завоевать первое место в стометровке.Отметим, "Кубок Вятки" - один из старейших турниров в России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходят уже в 29-й раз. С каждым годом это спорт становится популярнее. В него приходит все больше детей.Кировчане на турнире заняли четвертое общекомандное место. Победителями "Кубка Вятки" стали спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа. На втором месте Московская область. Бронза за Пермским краем.