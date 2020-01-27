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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
В Кирове завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Кирове завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту

Вчера, 11:16
197
Артем Макаров
В Кирове завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту


В Кирове завершились соревнования по пожарно-спасательному спорту. За "Кубок Вятки" боролись представители десяти регионов России.

Более сотни спортсменов в течении двух дней боролись за "Кубок Вятки". Соревнования по пожарно-спасательному спорту - это турнир не предсказуемый. Здесь и чемпионы могут остаться без медалей, а новички - громко заявить о себе. Кировчанка Александра Малюгина готовится к напряженному противостоянию.

- У нас будет стометровая полоса, соперники собрались со всей России, очень сильные. Половина из них в сборной России.

"Кубок Вятки" - это юношеский турнир. В нем участвуют спортсмены до 18-ти лет. Они разделены на три возрастные категории. Испытания проходят по двум  дисциплинам - подъем по штурмовой лестнице и стометровка с препятствиями.

Спортсмены вышли на старт подготовленными. Каждая команда готовилась к "Кубку Вятки" около месяца. Ребята ездили на сборы и участвовали в региональных турнирах. Екатерина Бойко из Ханты-Мансийского автономного округа смогла завоевать первое место в стометровке.

ЕКАТЕРИНА БОЙКО, СПОРТСМЕНКА:
«Этот вид спорта - очень интересный. Не каждый сможет так пробежать. Нужно быть очень отважным человеком, чтобы пойти в этот спорт».

Отметим, "Кубок Вятки" - один из старейших турниров в России по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходят уже в 29-й раз. С каждым годом это спорт становится популярнее. В него приходит все больше детей.

ВИТАЛИЙ КОРОБЕЙНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня перспектива на вятской земле детского спорта - очень хорошая. Мы начинаем с каждым годом показывать выдающиеся результаты. У нас есть чемпионы мира. Свои собственные, выращенные».

Кировчане на турнире заняли четвертое общекомандное место. Победителями "Кубка Вятки" стали спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа. На втором месте Московская область. Бронза за Пермским краем.
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