В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой

В манеже "Вересники" прошли одни из самых известных в стране соревнований для детей по легкой атлетике. Турнир проводятся на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой.Этими соревнованиями охвачена вся Россия. Их легкоатлетические этапы принимают разные города. Киров уже второй год подряд становится отправной точкой в проведении очередного розыгрыша "Кубка Зеленцовой". За два дня спор за награды вели юные спортсмены из 15 регионов страны.Соревнования проходили в нескольких видах программы, включавших бег и барьерный бег на различные дистанции. Зачет велся по двоеборью. Поэтому, чем выше был результат, тем велика была вероятность оказаться в призовой тройке.Легкоатлетические старты обычно начинаются у детей с 10 лет. До этого возраста королева спорта для малышей остается загадкой. Но стоит им выйти на дистанцию, пробежать ее и финишировать в числе лучших, как у ребенка, естественным образом, появляется желание добиваться на дорожке чего-то большего.Идею проведения детских соревнований Татьяна Зеленцова подхватила в Америке. Сегодня ее детище — это большой спортивный праздник, от которого все участники получают удовольствие и кураж от завоеванных призовых мест.Кроме Кубков и медалей своих обладателей нашли и специальные призы: «За волю к победе», «Лучшему тренеру», «Лучшему судье» и «Самому молодому участнику». В прошлом году Татьяна Зеленцова отметила кировский старт как самый лучший за все время проведения соревнований. И в этот раз он снова удостоился особой похвалы от прославленной спортсменки.