В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок

В Кирово-Чепецком "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок. Завершающей выступления стала дистанция, которая требует от спортсменов не только тактической борьбы, но и выносливости.После спринта, это была восьмая по счету гонка. Марафон всегда стоит в программе лыжных стартов последним. В силу возраста участников он был рассчитан на 30 километров. В то, что их пройдут все без исключения лыжники, надежд у тренеров всегда мало. К такой гонке нужно быть по-особому готовым. Сойти с дистанции не входило в планы, прежде всего, у членов юниорской сборной. Перед соревнованиями они провели в "Перекопе" сборы, готовясь к Первенству мира.Трасса хоть и тяжелая, но при подготовке едва ли не лучший вариант для набора нужной формы. Это было мнение тренерского штаба сборной. Лыжники от 19 до 23 лет проходили ее на время в течение всей прошлой недели. 5, 10 и 15 километров. Эта была протяженность гонок классикой и свободным стилем. Список победителей менялся. Но один из золотых дублей удалось сделать Майе Якуниной.В споре юниоров тоже нашелся спортсмен, сумевший подойти к этим соревнованиям с должным настроем.Тот успех пришел к представителю Челябинской области в 17-м году в Америке. Тогда были выиграны индивидуальная гонка и скиатлон. Последующие выступления уже не радовали спортсмена наградами. Но лыжные марафоны можно отнести к профилю Вечканова. В "Перекопе" он большую часть дистанции держался в группе лидеров. А самочувствие подсказывало, что силы на решающий рывок есть.Победа Вечканова подвела черту под крупным лыжным стартом, который Кировская область приняла впервые. Следующий на очереди Чемпионат ПФО. Он пройдет на лыжно-биатлонном комплексе с 29 января по 2 февраля.