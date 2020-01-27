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27 янв 18:09 В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 27 янв 18:06 Коллектив эстрадного танца "Лотос" завоевал Гран-при международного конкурса 27 янв 18:02 На Театральной площади города Кирова прошел праздник, посвященный дню студента 27 янв 18:00 В жилом доме на Октябрьском проспекте в городе Кирове разрушается стена 27 янв 17:24 Илья Шульгин покидает администрацию города Кирова. 27 янв 15:19 В Кирове прошли соревнования по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой 27 янв 15:15 В Кирове стартует месячник гражданско-патриотического воспитания 27 янв 12:13 В кировских парках создадут специальные площадки для выгула и дрессировки собак 27 янв 12:08 В школах и детских садах города Кирова планируются масштабные работы по замене окон 27 янв 11:21 Китайские студенты, обучающиеся в Кирове, встретили Новый год по восточной традиции
В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок

В "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок

Вчера, 18:09
181
Роман Четвериков
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В Кирово-Чепецком "Перекопе" завершились всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок. Завершающей выступления стала дистанция, которая требует от спортсменов не только тактической борьбы, но и выносливости.

После спринта, это была восьмая по счету гонка. Марафон всегда стоит в программе лыжных стартов последним. В силу возраста участников он был рассчитан на 30 километров. В то, что их пройдут все без исключения лыжники, надежд у тренеров всегда мало. К такой гонке нужно быть по-особому готовым. Сойти с дистанции не входило в планы, прежде всего, у членов юниорской сборной. Перед соревнованиями они провели в "Перекопе" сборы, готовясь к Первенству мира.

ИГОРЬ БЕЛОМЕСТНОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕЛЕГАТ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В принципе, достойный объект. Он имеет неплохие перспективы для принятия серьезных мероприятий. Таких как, Первенство России».

Трасса хоть и тяжелая, но при подготовке едва ли не лучший вариант для набора нужной формы. Это было мнение тренерского штаба сборной. Лыжники от 19 до 23 лет проходили ее на время в течение всей прошлой недели. 5, 10 и 15 километров. Эта была протяженность гонок классикой и свободным стилем. Список победителей менялся. Но один из золотых дублей удалось сделать Майе Якуниной.  

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР МОЛОДЕЖНОЙ КОМАНДЫ РФ:
«Да, борьба была серьезная. Даже то, что вчера девочки юниорки показали результаты на минуту лучше, чем женщины, это говорит о том, что на дистанциях была солидная борьба».

В споре юниоров тоже нашелся спортсмен, сумевший подойти к этим соревнованиям с должным настроем.

Тот успех пришел к представителю Челябинской области в 17-м году в Америке. Тогда были выиграны индивидуальная гонка и скиатлон. Последующие выступления уже не радовали спортсмена наградами. Но лыжные марафоны можно отнести к профилю Вечканова. В "Перекопе" он большую часть дистанции держался в группе лидеров. А самочувствие подсказывало, что силы на решающий рывок есть.

ВЛАДИСЛАВ ВЕЧКАНОВ, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Километр до финиша оставался. Шли плотной группой. Мне удалось убежать на последнем подъеме, сделать отрыв и финишировать с ним».

Победа Вечканова подвела черту под крупным лыжным стартом, который Кировская область приняла впервые. Следующий на очереди Чемпионат ПФО. Он пройдет на лыжно-биатлонном комплексе с 29 января по 2 февраля.
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