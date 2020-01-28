«Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ.

28 января подопечные Алексея Демакова играли в Санкт-Петербурге с командой «Динамо-Юниор».Особенно получился первый период встречи, когда гости превзошли хозяев по числу бросков, однако при первом же удалении пропустили шайбу – 1-0.Отыграть её удалось только после перерыва, счёт сравнял Александр Гончаров, замкнувший передачи Вадима Вахрушева и Александра Лаптева – 1-1. Поняв, что теряют инициативу, хозяева усилили натиск, что тут же обернулась вторым голом в ворота «Олимпии».Третий игровой отрезок прошёл при полном превосходстве хозяев, однако увеличить разрыв в счёте им всё-таки не удалось.В итоге – 2-1 в пользу «Динамо-Юниор».Следующие семь матчей кирово-чепецкая молодёжка проведёт дома. 4 и 5 февраля «Олимпия» принимает глазовский «Прогресс».