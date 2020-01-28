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29 января 13:14
29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ. 29 янв 10:57 С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей 29 янв 10:55 Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия. 29 янв 10:26 В Кирове выявлен новый вид мошенничества. 29 янв 10:13 В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом. 28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ
«Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ.

«Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ.

Сегодня, 11:38
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«Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ.

28 января подопечные Алексея Демакова играли в Санкт-Петербурге с командой «Динамо-Юниор».

Особенно получился первый период встречи, когда гости превзошли хозяев по числу бросков, однако при первом же удалении пропустили шайбу – 1-0.

Отыграть её удалось только после перерыва, счёт сравнял Александр Гончаров, замкнувший передачи Вадима Вахрушева и Александра Лаптева – 1-1. Поняв, что теряют инициативу, хозяева усилили натиск, что тут же обернулась вторым голом в ворота «Олимпии».

Третий игровой отрезок прошёл при полном превосходстве хозяев, однако увеличить разрыв в счёте им всё-таки не удалось.

В итоге – 2-1 в пользу «Динамо-Юниор».

Следующие семь матчей кирово-чепецкая молодёжка проведёт дома. 4 и 5 февраля «Олимпия» принимает глазовский «Прогресс».
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