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29 янв 12:06 В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству 29 янв 11:58 В Кирове начали действовать новые правила регистрации транспортных средств 29 янв 11:38 «Олимпия» неплохо проявила себя в матче с лидером первенства НМХЛ. 29 янв 10:57 С февраля в Кировской области проезд в общественном транспорте составит 26 рублей 29 янв 10:55 Отставка главы администрации Кирова Ильи Шульгина прошла без его участия. 29 янв 10:26 В Кирове выявлен новый вид мошенничества. 29 янв 10:13 В Кировской области выявлено 5 случаев заболевания "свиным" гриппом. 28 янв 17:55 В Кирове прошел Чемпионат и Первенство по спортивному туризму в закрытых помещениях 28 янв 17:52 Кировские педагоги вновь отмечены на федеральном уровне 28 янв 17:47 В Кирове у Трифонова монастыря открылся пункт обогрева для лиц БОМЖ
В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству

В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству

Сегодня, 12:06
65
Роман Четвериков
В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству


Поклонники ММА стараются не упускать возможность увидеть полноконтактные бои. В очередной раз она предоставилась им на областном Чемпионате.

Из футбола в смешанные боевые единоборства. Смену спортивного приоритета Никита Шевнин даже сам не может объяснить. Но своим выбором он сейчас доволен. Выходит на ринг и бьется только на победу. Ради нее использует натренированный арсенал приемов. Есть и любимые, которые он приберегает на особой случай. Когда кажется, что бой идет не так, как задуман.

НИКИТА ШЕВНИН:
«Да, в первом раунде было такое. Потом тренер сказал, как нужно работать. У нас был план задушить треугольником, и он выполнен».

Выработка собственной техники была и остается движущей силой для любого спортсмена. Суметь показать ее на публике одно из достоинств. На областном чемпионате участники бились уже в 7-й раз. Их набирается свыше 50-ти. Кроме кировчан, это также спортсмены из районов. Правила ММА созданы таким способом, чтобы человек не травмировался, а постепенно набирался опыта.

МАГОМЕДРАСУЛ ОСМАНОВ:
«Конечно, всегда есть над чем работать. Нужно улучшать стойку, партер. Всегда есть к чему стремиться».

В регионе все больше становится лицензированных тренеров по ММА. Их воспитанники заметные герои на бойцовской арене. Они выстраивает собственную тактику и стратегию. А затем, приводят ее в исполнение в поединках. Но назвать все их зрелищными пока в областной федерации не решаются.

АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть весовые категории, где есть провалы. Но вот 61, 65, 70 и 77 килограмм они достаточно конкурентные».

По результатам Чемпионата определись бойцы, которые войдут в состав сборной области. В марте её ждет окружной турнир. Кроме  того, кировчане в этом году будут представлены на Чемпионат России и Кубке страны.
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