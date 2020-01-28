В Кирове прошёл Чемпионат по смешанному боевому единоборству

Поклонники ММА стараются не упускать возможность увидеть полноконтактные бои. В очередной раз она предоставилась им на областном Чемпионате.
Из футбола в смешанные боевые единоборства. Смену спортивного приоритета Никита Шевнин даже сам не может объяснить. Но своим выбором он сейчас доволен. Выходит на ринг и бьется только на победу. Ради нее использует натренированный арсенал приемов. Есть и любимые, которые он приберегает на особой случай. Когда кажется, что бой идет не так, как задуман.
НИКИТА ШЕВНИН:
«Да, в первом раунде было такое. Потом тренер сказал, как нужно работать. У нас был план задушить треугольником, и он выполнен».
Выработка собственной техники была и остается движущей силой для любого спортсмена. Суметь показать ее на публике одно из достоинств. На областном чемпионате участники бились уже в 7-й раз. Их набирается свыше 50-ти. Кроме кировчан, это также спортсмены из районов. Правила ММА созданы таким способом, чтобы человек не травмировался, а постепенно набирался опыта.
МАГОМЕДРАСУЛ ОСМАНОВ:
«Конечно, всегда есть над чем работать. Нужно улучшать стойку, партер. Всегда есть к чему стремиться».
В регионе все больше становится лицензированных тренеров по ММА. Их воспитанники заметные герои на бойцовской арене. Они выстраивает собственную тактику и стратегию. А затем, приводят ее в исполнение в поединках. Но назвать все их зрелищными пока в областной федерации не решаются.
АЛЕКСАНДР ВЫСОТИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ММА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть весовые категории, где есть провалы. Но вот 61, 65, 70 и 77 килограмм они достаточно конкурентные».
По результатам Чемпионата определись бойцы, которые войдут в состав сборной области. В марте её ждет окружной турнир. Кроме того, кировчане в этом году будут представлены на Чемпионат России и Кубке страны.