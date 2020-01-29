Киров впервые принимает Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу

Во Дворце Единоборств продолжается Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу. В турнире принимают участие около 250 спортсменок в возрасте от 13 до 40 лет. Как на фоне взрослых боксеров смотрится молодежь?Церемония открытия всегда красочный момент каждого боксерского турнира. Кировчане, как организаторы, постарались подойти к ней основательно. Ведь им впервые было доверено право принять у себя сильнейших спортсменок Приволжского округа. Пожелать им ярких боев в Киров приехала чемпионка мира и Европы, медалист Олимпиады Софья Очигава. Как тренер она знакома с некоторыми участницами. Бокс остальных ее тоже приятно удивляет.Полина Тазетдинова на ринге четвертый год. Провела 17 боев. Пока в карьере нет поражений. Такая статистика вынуждает предъявлять к себе еще более серьезные требования. На окружное Первенство приехала за победой. Как и все ее соперницы по весовой категории.Женщины, юниорки, девушки и девочки. Последние требуют к себе индивидуального подхода. На тренировках могут ослушаться тренера и сделать все по-своему. Поэтому разговоры с ними - часть работы наставников. Их техническая подкованность в 13-14 лет далека от профессиональной. Поэтому благосклонность судей в поединках добывается простым способом.Женский бокс в стране развивается. Импульсом служит то, что теперь на Олимпиаде с 3 до 5 увеличено число весовых категорий. Поэтому боксерам из Приволжского округа есть куда стремиться.Борьба не ринге идет не только за медали. Только победительницы примут участие в Первенстве и Чемпионате России. Кто ими станет определится в пятницу.