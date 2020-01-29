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Киров впервые принимает Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу

Киров впервые принимает Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу

Вчера, 15:18
188
Роман Четвериков
Киров впервые принимает Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу


Во Дворце Единоборств продолжается Чемпионат и Первенство ПФО по женскому боксу. В турнире принимают участие около 250 спортсменок в возрасте от 13 до 40 лет. Как на фоне взрослых боксеров смотрится молодежь?

Церемония открытия всегда красочный момент каждого боксерского турнира. Кировчане, как организаторы, постарались подойти к ней основательно. Ведь им впервые было доверено право принять у себя сильнейших спортсменок Приволжского округа. Пожелать им ярких боев в Киров приехала чемпионка мира и Европы, медалист Олимпиады Софья Очигава. Как тренер она знакома с некоторыми участницами. Бокс остальных ее тоже приятно удивляет.

СОФЬЯ ОЧИГАВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2012 В ЛОНДОНЕ:
«Очень много подрастающих, талантливых девочек. Надеюсь, что на Первенстве и Чемпионате России завоевали хотя бы призовые, а в лучшем случае золотые награды».

Полина Тазетдинова на ринге четвертый год. Провела 17 боев. Пока в карьере нет поражений. Такая статистика вынуждает предъявлять к себе еще более серьезные требования. На окружное Первенство приехала за победой. Как и все ее соперницы по весовой категории.

ПОЛИНА ТАЗЕТДИНОВА:
«Она была моего уровня. Тоже била сильно, хорошо».





ЮРИЙ ЧЕБОТАРЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РФ:
«Вот Полина боксировала. Очень грамотно двигалась, защищалась, атаковала. Уже есть что о ней сказать».

Женщины, юниорки, девушки и девочки. Последние требуют к себе индивидуального подхода. На тренировках могут ослушаться тренера и сделать все по-своему. Поэтому разговоры с ними - часть работы наставников. Их техническая подкованность в 13-14 лет далека от профессиональной. Поэтому благосклонность судей в поединках добывается простым способом.

МИХАИЛ МЫЛЬЦЕВ, ТРЕНЕР СБОРНОЙ КОМАНДЫ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Побеждает тот, кто проявляет характер и стремление к победе. А вот обманут, обхитрить таких качеств у них пока нет в этом возрасте».

Женский бокс в стране развивается. Импульсом служит то, что теперь на Олимпиаде с 3 до 5 увеличено число весовых категорий. Поэтому боксерам из Приволжского округа есть куда стремиться.  

СЕРГЕЙ СТРЕЛКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА РОССИИ В ПФО:
«Очень неравномерно. Конечно, уступает мужскому боксу. Но есть регионы-доноры, а есть где он просто отсутствует».

Борьба не ринге идет не только за медали. Только победительницы примут участие в Первенстве и Чемпионате России. Кто ими станет определится в пятницу.   
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