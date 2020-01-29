В Кирове прошел финал регионального этапа Всероссийских соревнований "Золотая шайба" среди хоккеистов младшей группы 2009-2010 годов рождения. Команды боролись не только за кубок и медали, победители представят наш регион в финале соревнований, который пройдет в городе Сочи.В региональном этапе Всероссийских соревнований "Золотая шайба" среди хоккеистов младшей возрастной группы, приняли участие 9 команд из Кирова и области, которые были разделены на три группы. В понедельник и вторник проходили предварительные этапы, группы играли между собой по круговой системе. В финальную стадию вышли команды "Союз" и "Вятка" из города Кирова, а также "Олимпия 2009" из Кирово-Чепецка.Порой яростная поддержка родителей и близких - это то, что нужно ребятам. Взрослые словно сами играют в хоккей и жаждут победы.В итоге победу в финале одержали хоккеисты команды «Союз» обыгравшие "Олимпию 2009" со счетом 5:4 и "Вятку" 2:0.Проект по поддержке массового детского и юношеского хоккея "Золотая шайба" реализуется в нашей области с 2014 года. Проект проводится под патронатом Игоря Комарова - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.Трем командам финалистам были вручены медали и сертификаты на приобретение клюшек, плюсом к этим подаркам команды, занявшие второе и первое места, получили средства на развитие материальной базы. В марте хоккейной команде "СОЮЗ" предстоит представить Кировскую область в финальном этапе Всероссийских соревнований Клуба "Золотая шайба", который пройдет в городе Сочи.