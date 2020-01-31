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01 февраля 15:27
01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ 31 янв 10:51 Киров посетили помощник Президента России Игорь Левитин и советник Президента Александра Левицкая
ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток».

ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток».

Сегодня, 11:12
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ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток».

ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». Встречи с йошкар-олинским «Спартаком» пройдут 1 и 2 февраля в столице Марий Эл.

В сентябре на домашнем льду «Олимпия» дважды обыграла соперников - 11-1 и 4-0.

На сегодня в активе «Спартака» всего 4 очка и последняя строчка в турнирной таблице.

«Олимпия» заработала 58 очков и занимает шестое место.

Отметим, что игры со «Спартаком» будут последними выездными матчами «Олимпии» в рамках регулярного первенства России в Приволжье. Сумеет ли команда пробиться в плей-офф, пока вопрос.
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