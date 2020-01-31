ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». Встречи с йошкар-олинским «Спартаком» пройдут 1 и 2 февраля в столице Марий Эл.В сентябре на домашнем льду «Олимпия» дважды обыграла соперников - 11-1 и 4-0.На сегодня в активе «Спартака» всего 4 очка и последняя строчка в турнирной таблице.«Олимпия» заработала 58 очков и занимает шестое место.Отметим, что игры со «Спартаком» будут последними выездными матчами «Олимпии» в рамках регулярного первенства России в Приволжье. Сумеет ли команда пробиться в плей-офф, пока вопрос.