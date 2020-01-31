В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. ЧП произошло 1 февраля около 16-ти часов в лесу.В нескольких километрах от автодороги Юрья - Великорецкое перевернулся снегоход.На транспортном средстве передвигались семья из трех человек. В аварии погибли два человека: мужчина-водитель и женщина-пассажир. Остался жив второй пассажир - их 8-летний сын.Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.По предварительным данным, водитель наехал на заброшенный колодец, запорошенный снегом, и не справился с управлением.Обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.