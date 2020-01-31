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02 февраля 13:39
02 фев 13:24 В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. 01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби 31 янв 17:52 В Вятских Полянах разрушается старейший памятник деревянного зодчества - Михаило-Архангельский храм 31 янв 17:48 Тяжело больному ребенку требуется помощь неравнодушных людей 31 янв 17:43 Термопластиковую дорожную разметку на кировских дорогах нанесут заново 31 янв 17:37 Над теплосетями в Кирове и Кирово-Чепецке расположены более 400 объектов 31 янв 10:58 Общественный экологический контроль проверил места сбора опасных отходов в Кирове 31 янв 10:55 Кировские общественники обсудили инициативы президента по внесению изменений в Конституцию РФ
В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека.

В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека.

Сегодня, 13:24
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В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека.

В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. ЧП произошло 1 февраля около 16-ти часов в лесу.

В нескольких километрах от автодороги Юрья - Великорецкое перевернулся снегоход.

На транспортном средстве передвигались семья из трех человек. В аварии погибли два человека: мужчина-водитель и женщина-пассажир. Остался жив второй пассажир - их 8-летний сын.

Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По предварительным данным, водитель наехал на заброшенный колодец, запорошенный снегом, и не справился с управлением.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.
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