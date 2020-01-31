Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с аутсайдером розыгрыша йошкар-олинским «Спартаком».Одержав в первом матче победу 3-0, на следующий день гости добились ещё более убедительного результата 7-0. Хет-трик во второй встрече оформил нападающий Илья Яранов.Заработав 6 очков, кирово-чепецкая юниорка c 64 очками поднялась на 5-е место в дивизионе «Восток». В четвёрке лидеров, которая гарантирует выход в плей-офф – казанское «Динамо» (91 очко), альметьевский «Нефтяник» (79 очков), казанский «Ак Барс» (78 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (75 очков).В заключительном туре регулярного первенства «Олимпия» принимает казанскую «Волну», которая сейчас занимает 7-е место. Матчи пройдут 15 и 16 февраля.