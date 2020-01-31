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03 февраля 17:03
03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. 02 фев 13:24 В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. 01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби
Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение.

Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение.

Сегодня, 10:00
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Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение.

Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с аутсайдером розыгрыша йошкар-олинским «Спартаком».

Одержав в первом матче победу 3-0, на следующий день гости добились ещё более убедительного результата 7-0. Хет-трик во второй встрече оформил нападающий Илья Яранов.

Заработав 6 очков, кирово-чепецкая юниорка c 64 очками поднялась на 5-е место в дивизионе «Восток». В четвёрке лидеров, которая гарантирует выход в плей-офф – казанское «Динамо» (91 очко), альметьевский «Нефтяник» (79 очков), казанский «Ак Барс» (78 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (75 очков).

В заключительном туре регулярного первенства «Олимпия» принимает казанскую «Волну», которая сейчас занимает 7-е место. Матчи пройдут 15 и 16 февраля.
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