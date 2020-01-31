Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. Соревнования среди атлетов в возрасте до 18 лет прошли в Саранске.Наилучшего результата из кировчан добился Матвей Шулятьев из Кирово-Чепецка.Выступая в супертяжёлой весовой категории, он завоевал серебряную медаль.Третьими в своих весовых категориях стали Константин Попов из Вятской школы олимпийского резерва и воспитанник спортшколы «Юность» Олег Субботин.В середине марта все трое отправятся на юношеское первенство России, которое пройдёт в Ингушетии.