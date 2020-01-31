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03 февраля 17:03
03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. 02 фев 13:24 В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. 01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби
Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья.

Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья.

Сегодня, 10:01
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Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья.

Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. Соревнования среди атлетов в возрасте до 18 лет прошли в Саранске.

Наилучшего результата из кировчан добился Матвей Шулятьев из Кирово-Чепецка.

Выступая в супертяжёлой весовой категории, он завоевал серебряную медаль.

Третьими в своих весовых категориях стали Константин Попов из Вятской школы олимпийского резерва и воспитанник спортшколы «Юность» Олег Субботин.

В середине марта все трое отправятся на юношеское первенство России, которое пройдёт в Ингушетии.

На фото - Матвей Шулятьев, серебряный призёр юношеского первенства ПФО.
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