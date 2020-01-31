Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

По результатам прошлого года в число лучших спортсменов области вошла Александра Баранцева. Успехи к ней приходят на трамплине. Летающая лыжница входит в состав сборной России. И одна из задач у кировчанки на этот сезон попытаться сохранить свое место в ней.Выполнение кандидатского норматива, призовые места на российских стартах, достойные результаты на международных. Баранцева стремительно ворвалась в число тех, кто подает надежды. Прогресс шел благодаря техническому выполнению прыжков. Они с каждым годом становились все длиннее. Успехи привели спортсменку в состав сборной страны.Ошибка в подготовке и взросление дали о себе знать. В, казалось бы, идущей на подъем карьере наступил спад. Вернуть былую форму сразу сложно. Баранцева с тренером сейчас проходят переходный период. Наставник снова взял ученицу под личную опеку и постепенно возвращает ей лучшие качества. Александра переживает, что ушла в тень. Но как спортсменка в будущее смотрит с оптимизмом.Уверенности, что тандем идет в правильном направлении, придали 5-й и 6-й этапы Кубка России. В Нижнем Тагиле Баранцева завоевала две медали. Серебряную и бронзовую. На фоне не самых сильных соперниц награды не такие весомые. Куда важнее то, чтобы они стали приходить к кировчанке стабильно.Прошлогодняя зима запомнилась Александре победой на юниорском мире. Нынешняя ей видится ступенью к возвращению на ведущие позиции. Для этого потребуется удачно выступить на февральском Первенстве России и занять как можно более высокое место на чемпионате страны.