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03 февраля 17:03
03 фев 13:47 В Кирово-Чепецком районе грузовик насмерть сбил пешехода. 03 фев 12:15 Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина 03 фев 12:06 Стоит ли кировчанам бояться коронавируса, и как защитить себя от опасного заболевания? 03 фев 10:48 Все пассажирские поезда из городов России в Китай отменены. 03 фев 10:01 Кировские борцы стали призёрами первенства Приволжья. 03 фев 10:00 Юниорская команда «Олимпия» улучшила своё турнирное положение. 02 фев 13:24 В Юрьянском районе в ДТП со снегоходом погибли 2 человека. 01 фев 11:42 На телеканале «Россия 1» стартует первый народный музыкальный фестиваль. 01 фев 11:12 ЮХК «Олимпия» сыграет с аутсайдером дивизиона «Восток». 31 янв 17:55 Жительница Стрижей Ольга Смирнова в любую погоду укрепляет здоровье обливанием и купанием в проруби
Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Сегодня, 12:15
135
Роман Четвериков
Кировчанка Александра Баранцева завоевала «серебро» и «бронзу» Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина


По результатам прошлого года в число лучших спортсменов области вошла Александра Баранцева. Успехи к ней приходят на трамплине. Летающая лыжница входит в состав сборной России. И одна из задач у кировчанки на этот сезон попытаться сохранить свое место в ней.

Выполнение кандидатского норматива, призовые места на российских стартах, достойные результаты на международных. Баранцева стремительно ворвалась в число тех, кто подает надежды. Прогресс шел благодаря техническому выполнению прыжков. Они с каждым годом становились все длиннее. Успехи привели спортсменку в состав сборной страны.

СЕРГЕЙ ЛЫСОВ, ТРЕНЕР ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА СШОР №3 Г.КИРОВА:
«Когда в сборную попала была договоренность, чтобы штангой ее не грузить. Это нарушает техническую сторону. Тренеры сборной не прислушались к этому делу».

Ошибка в подготовке и взросление дали о себе знать. В, казалось бы, идущей на подъем карьере наступил спад. Вернуть былую форму сразу сложно. Баранцева с тренером сейчас проходят переходный период. Наставник снова взял ученицу под личную опеку и постепенно возвращает ей лучшие качества. Александра переживает, что ушла в тень. Но как спортсменка в будущее смотрит с оптимизмом.

АЛЕКСАНДРА БАРАНЦЕВА, МАСТЕР СПОРТА ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА:
«Продолжать верить в себя, верить в свои силы, работать над собой. Пусть я сейчас сижу в России, но я буду продолжать продвигаться на международные соревнования».

Уверенности, что тандем идет в правильном направлении, придали 5-й и 6-й этапы Кубка России. В Нижнем Тагиле Баранцева завоевала две медали. Серебряную и бронзовую. На фоне не самых сильных соперниц награды не такие весомые. Куда важнее то, чтобы они стали приходить к кировчанке стабильно.

СЕРГЕЙ ЛЫСОВ, ТРЕНЕР ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА СШОР №3 Г.КИРОВА:
«Призовые места и чемпионские это счастье для тренера. Видна работа тренера и воспитанницы. Конечно, это радует».

Прошлогодняя зима запомнилась Александре победой на юниорском мире. Нынешняя ей видится ступенью к возвращению на ведущие позиции. Для этого потребуется удачно выступить на февральском Первенстве России и занять как можно более высокое место на чемпионате страны.   
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