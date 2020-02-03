Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца». В бассейне "Быстрица" он проводится третий год подряд и служит стартом для начинающих спортсменов.Заполненные под завязку трибуны становятся характерной чертой Кубка. Чтобы выделиться на них родители идут на всевозможные ходы. Вплоть до изготовления именных брендированных футболок. Не стоят на месте и организаторы турнира. Это его шестой сезон. Для многих участников соревнования воспринимаются как своеобразная мини-олимпиада по плаванию.Малое количество стартов для детей одна из причин появления Кубка. В его формате заплывы на 50, 100, 200 и 800 метров. Проявить себя юные пловцы могут и в эстафетах. Борьба за пьедестал год от года становится все интереснее. Перспективных ребят немало. Да и сами спортсмены факт участия на Кубке расценивают как огромное личное достижение. Взрослых впечатления от увиденного долго не отпускают.Член сборной России Олег Костин в декабре трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета на Чемпионате Европы. Звезда отечественного плавания всегда охотно откликается на приглашение побывать на Кубке. Ему интересно наблюдать за дебютом ребят на водных дорожках. Есть и такие, кто уже осознанно подходит к выбору дистанций. Саша Агафонов из Мытищ предпочитает спринтерские брассом.Стремление побеждать должно приходить с малых лет. Дополнительный стимул общение с лучшими пловцами страны. Все вместе по задумке нацелено на открытие новых звездочек плавания, которые в будущем смогут плыть к победам на российских Первенствах и Чемпионатах. Сам же «Кубок Золотого кольца» в течении года побывает еще в нескольких городах России.