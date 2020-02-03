МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. За две недели кирово-чепецкая молодёжка сыграет с четырьмя командами.4 и 5 февраля подопечные Алексея Демакова скрестят свои клюшки с давним и принципиальным соперником глазовским «Прогрессом».Ранее в рамках первенства НМХЛ «Олимпия» трижды проиграла этой команде на выезде: 1-3, 0-5 и 2-4. Не в пользу чепчан завершились и матчи предсезонного турнира в Глазове.Таким образом, игры в Кирово-Чепецке хоккеисты и болельщики рассматривают как хорошую возможность для реванша.Кстати, предстоящие встречи станут дебютом в составе молодёжки лучшего бомбардира юниорской команды «Олимпия» Дмитрия Шургина. В 34 матчах первенства ЮХЛ он забросил 16 шайб.