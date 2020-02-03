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04 февраля 17:33
04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей.

МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей.

Сегодня, 10:11
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МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей.

МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. За две недели кирово-чепецкая молодёжка сыграет с четырьмя командами.

4 и 5 февраля подопечные Алексея Демакова скрестят свои клюшки с давним и принципиальным соперником глазовским «Прогрессом».

Ранее в рамках первенства НМХЛ «Олимпия» трижды проиграла этой команде на выезде: 1-3, 0-5 и 2-4. Не в пользу чепчан завершились и матчи предсезонного турнира в Глазове.

Таким образом, игры в Кирово-Чепецке хоккеисты и болельщики рассматривают как хорошую возможность для реванша.

Кстати, предстоящие встречи станут дебютом в составе молодёжки лучшего бомбардира юниорской команды «Олимпия» Дмитрия Шургина. В 34 матчах первенства ЮХЛ он забросил 16 шайб.
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