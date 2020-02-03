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04 февраля 17:33
04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
В Кирове прошло городское Первенство по самбо

В Кирове прошло городское Первенство по самбо

Сегодня, 12:16
143
Роман Четвериков
В Кирове прошло городское Первенство по самбо


Свыше 20 весовых категорий и большое число претендентов на победу в каждой. В Кирове прошло городское Первенство по самбо.

Городской турнир первый официальный старт 20-года. До лета каждый месяц будет включать в себя не по одному соревнованию. Право первыми выйти на ковер получили юноши младшего и среднего возраста. С прошлогоднего Первенства состав участников изменился. Приверженность самбо сохраняют не все, кто когда-то пришел в этот вид спорта. Но был и приятный момент. Впервые к участию были допущены девушки.

КОНСТАНТИН КОНОНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«В 2000-х занимались девочки и много их было. Но в последние годы интерес к этому виду спорта у них спал. Поэтому, осталось вот три участницы, которые можно выставить на соревнования».

Бросок на 4 балла высшая оценка в самбо. При счете 8-0 поединок останавливается досрочно. Последние изменения в правила носили, как говорят спортсмены и тренеры, косметический характер. На саму борьбу они не повлияли. Технический арсенал приемов у нынешнего поколения самбистов на высоте. В схватке используются и нестандартные подходы к сопернику. Но без заложенной базы они могут быть неэффективными.  

НИКИТА РОГАЧЕВ:
«Функционалка имеет большую роль. Силу можно спокойно развить год, два. А ее нужно развивать долго и чаще».

Городской турнир для наставников дал пищу для размышлений над чем еще надо работать в плане повышения мастерства ребят. В марте им предстоит более ответственный турнир. Им станет областное Первенство по самбо. Откуда будет формироваться сборная области на окружные соревнования.
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