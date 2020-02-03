Свыше 20 весовых категорий и большое число претендентов на победу в каждой. В Кирове прошло городское Первенство по самбо.Городской турнир первый официальный старт 20-года. До лета каждый месяц будет включать в себя не по одному соревнованию. Право первыми выйти на ковер получили юноши младшего и среднего возраста. С прошлогоднего Первенства состав участников изменился. Приверженность самбо сохраняют не все, кто когда-то пришел в этот вид спорта. Но был и приятный момент. Впервые к участию были допущены девушки.Бросок на 4 балла высшая оценка в самбо. При счете 8-0 поединок останавливается досрочно. Последние изменения в правила носили, как говорят спортсмены и тренеры, косметический характер. На саму борьбу они не повлияли. Технический арсенал приемов у нынешнего поколения самбистов на высоте. В схватке используются и нестандартные подходы к сопернику. Но без заложенной базы они могут быть неэффективными.Городской турнир для наставников дал пищу для размышлений над чем еще надо работать в плане повышения мастерства ребят. В марте им предстоит более ответственный турнир. Им станет областное Первенство по самбо. Откуда будет формироваться сборная области на окружные соревнования.