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04 февраля 17:33
04 фев 15:20 В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту 04 фев 12:16 В Кирове прошло городское Первенство по самбо 04 фев 12:13 Две юные вокалистки из Кирова успешно выступили на международном фестивале эстрадной песни 04 фев 12:10 Кировчане могут спасти чью-то жизнь, став донорами кроветворных стволовых клеток 04 фев 12:05 Жители деревни Лубягино обеспокоены строительством предприятия по комплексному обращению с отходами 04 фев 10:11 МХК «Олимпия» открывает серию домашних матчей. 04 фев 09:50 В Омутнинске выявили сеть незаконных игровых залов (ВИДЕО). 03 фев 19:30 В Кирове продолжился суд над одним из руководителей запрещённой организации «Свидетели Иеговы» 03 фев 17:56 Киров принял первый этап плавательного «Кубка Золотого кольца» 03 фев 17:53 В Кирове прошел зимний фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава»
В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту

В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту

Сегодня, 15:20
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Роман Четвериков
В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту


Танцы, помпоны и разноцветные костюмы. У многих это ассоциируется с черлидингом. Со временем из приятного дополнения к спортивным соревнованиям он превратился в чир-спорт. Вполне самостоятельную дисциплину, по которой уже третий год подряд проводится областной Чемпионат и Первенство.

Чир-спорт соединяет в себе хип-хоп, акробатику и спортивную гимнастику. Довести до совершенства выступление пытаются взрослые профессиональные спортсмены и совсем еще маленькие дети. Сработать в команде, выразить себя в движении, рассказать о себе без слов. Постановки шоу-программ идет по двум дисциплинам. Перформанс и черлидинг. В группу могут входить как пять участниц, так и свыше 20.

ЕЛЕНА ВОРОЖЦОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЧИР СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У них есть определенные задания Судьи оценивают сколько пирамид, стантов было сделано, сколько выбросов. По каждой дисциплине выставляют оценки. Всего их 10».

Музыкальность, артистизм, технические элементы. Максимальные 10 баллов даются не за количество пирамид и выбросов, а за качество их исполнения. Номера совсем еще юных спортсменок подкупают судей и зрителей своей эмоциональностью. Чем старше участницы, тем меньше расслабленности в их движениях. Чемпионат ежегодно определяет лучших для включения их в сборную региона по чир-спорту.

ЕЛЕНА ВОРОЖЦОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ЧИР СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Взрослые, конечно, могут делать большее. Есть 6 уровней сложности, и дети работают на низком уровне, где нет сложных выбросов вверх. У нас все разделено по возрастам».

Кировчанки чир-спортом не просто увлекаются. Их выступления удостаивается высоких оценок и призовых мест на окружных и российских стартах. С турнира во Дворце Единоборств начался новый поход за медалями. Ближайшая попытка завоевать их предоставится в конце февраля на Чемпионате и Первенстве страны.
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