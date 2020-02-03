В Кирове прошел областной Чемпионат и Первенство по чир спорту

Танцы, помпоны и разноцветные костюмы. У многих это ассоциируется с черлидингом. Со временем из приятного дополнения к спортивным соревнованиям он превратился в чир-спорт. Вполне самостоятельную дисциплину, по которой уже третий год подряд проводится областной Чемпионат и Первенство.Чир-спорт соединяет в себе хип-хоп, акробатику и спортивную гимнастику. Довести до совершенства выступление пытаются взрослые профессиональные спортсмены и совсем еще маленькие дети. Сработать в команде, выразить себя в движении, рассказать о себе без слов. Постановки шоу-программ идет по двум дисциплинам. Перформанс и черлидинг. В группу могут входить как пять участниц, так и свыше 20.Музыкальность, артистизм, технические элементы. Максимальные 10 баллов даются не за количество пирамид и выбросов, а за качество их исполнения. Номера совсем еще юных спортсменок подкупают судей и зрителей своей эмоциональностью. Чем старше участницы, тем меньше расслабленности в их движениях. Чемпионат ежегодно определяет лучших для включения их в сборную региона по чир-спорту.Кировчанки чир-спортом не просто увлекаются. Их выступления удостаивается высоких оценок и призовых мест на окружных и российских стартах. С турнира во Дворце Единоборств начался новый поход за медалями. Ближайшая попытка завоевать их предоставится в конце февраля на Чемпионате и Первенстве страны.