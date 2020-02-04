Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО

Очередной успех кировских кикбоксеров. На Чемпионате и Первенстве ПФО нашей командой завоевано 9 медалей разного достоинства. О наиболее ценной награде - Роман Четвериков.
На стенах клуба "Каскад" все меньше свободного места. Его воспитанники, выезжая на соревнования, каждый раз возвращаются не с пустыми руками. Одни из самых показательных турниров окружные в фулл-контакте. Их уровень всегда серьезный. Как и мастерство спортсменов, считающихся едва ли не основной ударной силой сборной команды страны.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если еще 20 лет назад, к кировчанам относились, а вот такие приехали просто поучаствовать. То вот сейчас та работа и хорошие выступления сформировали авторитет».
На нынешние окружные соревнования кировчане поехали большим составом. Места в команде получили те, на кого тренеры перед сезоном изначально рассчитывали. Егор Козлов в последние годы в их число входит постоянно. За десятилетие, проведенное в кикбоксинге, юноша достиг немало громких успехов. Последний пока вершина его карьеры. Хорошая техника, поставленный удар и подтянутая выносливость. К этим факторам добавилось и умение владеть собой перед боем. Их у Егора на ПФО было два.
ЕГОР КОЗЛОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ПФО ПО КИКБОКСИНГУ:
«На первом ПФО я проиграл, на втором вышел в финал и занял второе место. И вот на этом хотел стать победителем. Что и получилось».
Кроме первого места, удалось выполнить и норматив кандидата в мастера спорта. Такой успех не вскружил голову спортсмена. А скорее, указывал в каком направлении ему стоит развиваться дальше. Ведь с ним тренер связывает далеко идущие планы по развитию областного кикбоксинга.
ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Российские соревнования. У нас есть победы и на Кубках России, и на Первенствах страны. Но наша мечта и мы прикладываем все усилия это выйти на международный уровень».
Прорубить окно в Европу можно при одном условии. Для этого потребуется удачно выступить на Первенстве России. Медаль на нем, и желательно золотая, теперь новая цель для Егора Козлова. Теперь у него два месяца на подготовку. Перед тем как в апреле выйти в ринг на турнире в Красноярске.