Прямой эфир
05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках
-5°C
$
63,17
69,74
05 февраля 16:43
05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках
Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО

Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО

Сегодня, 12:07
124
Роман Четвериков
Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО


Очередной успех кировских кикбоксеров. На Чемпионате и Первенстве ПФО нашей командой завоевано 9 медалей разного достоинства. О наиболее ценной награде - Роман Четвериков.

На стенах клуба "Каскад" все меньше свободного места. Его воспитанники, выезжая на соревнования, каждый раз возвращаются не с пустыми руками. Одни из самых показательных турниров окружные в фулл-контакте. Их уровень всегда серьезный. Как и мастерство спортсменов, считающихся едва ли не основной ударной силой сборной команды страны.

ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если еще 20 лет назад, к кировчанам относились, а вот такие приехали просто поучаствовать. То вот сейчас та работа и хорошие выступления сформировали авторитет».

На нынешние окружные соревнования кировчане поехали большим составом. Места в команде получили те, на кого тренеры перед сезоном изначально рассчитывали. Егор Козлов в последние годы в их число входит постоянно. За десятилетие, проведенное в кикбоксинге, юноша достиг немало громких успехов. Последний пока вершина его карьеры. Хорошая техника, поставленный удар и подтянутая выносливость. К этим факторам добавилось и умение владеть собой перед боем. Их у Егора на ПФО было два.   

ЕГОР КОЗЛОВ, ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ПФО ПО КИКБОКСИНГУ:
«На первом ПФО я проиграл, на втором вышел в финал и занял второе место. И вот на этом хотел стать победителем. Что и получилось».

Кроме первого места, удалось выполнить и норматив кандидата в мастера спорта. Такой успех не вскружил голову спортсмена. А скорее, указывал  в каком направлении ему стоит развиваться дальше. Ведь с ним тренер связывает далеко идущие планы по развитию областного кикбоксинга.

ДМИТРИЙ ПИЩЕВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КИКБОКСИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Российские соревнования. У нас есть победы и на Кубках России,  и на Первенствах страны. Но наша мечта и мы прикладываем все усилия это выйти на международный уровень».

Прорубить окно в Европу можно при одном условии. Для этого потребуется удачно выступить на Первенстве России. Медаль на нем, и желательно золотая, теперь новая цель для Егора Козлова. Теперь у него два месяца на подготовку. Перед тем как в апреле выйти в ринг на турнире в Красноярске.  
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама