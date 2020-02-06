В "Перекопе" проходит этап Кубка России по биатлону

Менее получаса уходит у биатлонистов, чтобы определить сильнейших в спринтерской гонке. В это время уложилась и группа спортсменов, вышедших на трассу в Перекопе. В среду там прошел восьмой этап Кубка России.
С востока на запад. В таком направлении движутся кубковые этапы. Первый в ноябре на пару приняли Тюмень с Ханты-Мансийском. Далее эстафету подхватили Уват, Чайковский и Ижевск. Спринт обязательная часть программы. У женщин он составляет семь с половиной километров. У мужчин 10. После каждой гонки призовая тройка выглядела по-разному. Перемены на пьедестале должны были произойти и в Перекопе. Биатлонисты знали. Здешняя трасса тяжелая, рабочая, но быстрая. На нее ушло более 50 спортсменов. Евгений Идинов был одним из них. На Кубке ему уже доводилось забегать в призы.
ЕВГЕНИЙ ИДИНОВ МАСТЕР СПОРТА ПО БИАТЛОНУ:
«Мы делали специальные тренировки, чтобы сильно не расслабляться. Ездили в Ижевск на лыжные трассы. Они сильно приближены к этой. Может это и помогло сегодня хорошо пробежать».
Да и сама стрельба прошла идеально. С рубежей представитель Тюмени уходил с нулями. Но это не гарантировало ему первого места. Вперед пришлось пропустить биатлониста, чье появление стало приятным сюрпризом для почитателей этого вида спорта. Это Антон Бабиков. Чемпион мира и победитель этапа мирового Кубка. С него он и начинал этот сезон. Но затем был вынужден сменить спортивные ориентиры. Не пройдя отбор на Чемпионат Европы, Бабиков сосредоточился на российских стартах. На первом для себя кубковом спринте показал третье время. В "Перекопе" стал лучшим.
АНТОН БАБИКОВ, ЧЕМПИОН МИРА ПО БИАТЛОНУ ПОБЕДИТЕЛЬ ЭТАПА КУБКА МИРА:
«Всегда есть соперники достойные. Видим здесь людей, которые боролись за честь страны на международных соревнованиях. То, что много выиграл, это видимо соперники много промазали. Набираем форму, свои кондиции. К сожалению, не там, где хотелось бы».
Бабиков намерен и дальше побеждать. В лыжном центре региона, кроме Кубка, пройдет Чемпионат России по биатлону по неолимпийским дисциплинам. Из 7 видов "Перекопу" доверили три. Ими станут суперпреследование, суперспринт и марафон. Последний представляет из себя гонку с восемью огневыми рубежами на 30 и 40 километров. Соревноваться между собой стреляющие лыжники будут всю неделю.