В чепецком "Перекопе" состоялся чемпионат страны по биатлону по неолимпийским дисциплинам

В "Перекопе" завершился чемпионат страны по биатлону. Он проходил по неолимпийским дисциплинам. Одной из них стал марафон на 40 километров у мужчин. Кто смог тактически грамотно разложить силы по трассе?Биатлон в "Перекопе" вышел на новый уровень. Этап Кубка страны и чемпионат привлек внимание массу поклонников одного из главных зимних видов спорта. Трибуны комплекса заполнились болельщиками, среди которых нашлись и те, кто знает, как создавать атмосферу на биатлонном старте.Марафон один из самых молодых видов биатлонных состязаний. В программу чемпионатов страны вошел с 2008 года. Изначально дистанция для мужчин составляла 27 километров. Сейчас она увеличилась до 40. Первые четыре стрельбы проводятся из положения лёжа, остальные четыре со стойки. За каждый промах предусмотрено прохождение штрафного круга.Сойти с дистанции пришлось троим биатлонистам. Для Александра Поварницына это был не первый марафон. Пять суммарных промахов не сказались не результате. Ходом биатлонист держался в группе лидеров. Заключительный круг прошел с запасом сил. Но в финишном створе пришлось выдать максимум возможного. Лишь две десятые отделили Поварницына от серебряного призера. Остальные пересекали черту с большим отставанием. Сожаления от этого не было.Биатлонная неделя в "Перекопе" завершилась. Героем ее стал Антон Бабиков, выигравший три гонки. В марафоне он не участвовал. Но его главными действующими лицами стали все 40 спортсменов, сумевших доехать до финиша. Подарив, тем самым, зрителям незабываемый праздник биатлона