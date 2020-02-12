Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом"

Кировчанин представил Россию на пятом международном фестивале "Следуй за битом", который прошел в Италии. Артем Марьин, или как принято называть танцовщиков в брейкинге - би-бой Тема, занял второе место.
В 14 лет увидев, как в школе один ученик показывал некоторые элементы из брейкинга, Артем заинтересовался и пошел заниматься в секцию брейк-данса, и.... занимается этим направлением уже 11 лет. На сегодняшний день помимо собственных тренировок, он уже сам обучает брейк-дансу подрастающее поколение.
АРТЕМ МАРЬИН, BBOY ТЕМА:
«Сначала первые пять лет я занимался так, абы как, все равно много тренировался, много пробовал, мои вдохновители, моя команда, а я еще на тот момент не состоял в команде, они меня позвали на чемпионат, хорошо себя проявили, чемпионат был в Голландии, назывался он эй би и, такой мировой чемпионат, достаточно крупный, это очень сильно меня замотивировало, я поверил в себя, поверил в свои силы».
Россия, Италия, Германия, Венгрия, Словакия, Польша и другие, всего 14 стран и более 100 участников. В начале февраля в Италии прошел европейский фестиваль. Кировчанин Артем Марьин был единственным представителем из России и достойно представил наш регион, заняв второе место.
АРТЕМ МАРЬИН, BBOY ТЕМА:
«Я занял второе место к сожалению немножко не хватило, чтоб попасть на чемпионат мира в этом году, но будем работать, будем стараться, я надеюсь, что в следующем году все получится и съездим. Мне наверно не хватило выносливости, потому что я уже к финалу почувствовал, что-то не то, и третий выход, там было три выхода по подряд нужно было сделать, и вот на третьем выходе я уже чувствовал, что у меня прямо ноги отказывают, и сделал очень коротко в конце».
По словам Артема, на чемпионате Европы он оказался случайно, познакомившись с организатором на одном из турниров по брейк-дансу в Италии, его заметили и пригласили на фестиваль, но, как говорится, случайности не случайны.
АНДРЕЙ СТАРОДУМОВ, BBOY ANDY, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БРЕЙКИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в команде есть замечательный танцор, наш друг, Артем Марьин, который вообще прям очень часто представляет нашу команду, наш город на мировой арене, в прошлые выходные Артем вновь был на мировом чемпионате и прям очень круто себя показал, мы посмотрели батлы с этого чемпионата и гордимся до сих пор тем, что Артем делает, он очень крутой, его уровень он настоящий, он оценивается во всех странах абсолютно, Артем часто бывает в призерах, в финалистах, и зачастую привозит крутые трофеи, с крутых чемпионатов».
По словам президента Федерации брейкинга Кировской области, Андрея Стародумова, брейкинг стремительно развивается, и сейчас это уже не просто секция для детей, это многогранный танец, который позволяет завоевывать медали и звания, развиваться, достигать новые вершины, и даже быть путешественником. Уже в эти выходные Артем примет участие в чемпионате Европы в Будапеште, там пройдут парные состязания, с Темой в паре выступит представитель по брейк-дансу из Мексики. Далее пройдут чемпионаты России в Москве и Санкт-Петербурге.