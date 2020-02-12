Кировчанин представил Россию в Италии на международном фестивале "Следуй за битом"

Кировчанин представил Россию на пятом международном фестивале "Следуй за битом", который прошел в Италии. Артем Марьин, или как принято называть танцовщиков в брейкинге - би-бой Тема, занял второе место.В 14 лет увидев, как в школе один ученик показывал некоторые элементы из брейкинга, Артем заинтересовался и пошел заниматься в секцию брейк-данса, и.... занимается этим направлением уже 11 лет. На сегодняшний день помимо собственных тренировок, он уже сам обучает брейк-дансу подрастающее поколение.Россия, Италия, Германия, Венгрия, Словакия, Польша и другие, всего 14 стран и более 100 участников. В начале февраля в Италии прошел европейский фестиваль. Кировчанин Артем Марьин был единственным представителем из России и достойно представил наш регион, заняв второе место.По словам Артема, на чемпионате Европы он оказался случайно, познакомившись с организатором на одном из турниров по брейк-дансу в Италии, его заметили и пригласили на фестиваль, но, как говорится, случайности не случайны.По словам президента Федерации брейкинга Кировской области, Андрея Стародумова, брейкинг стремительно развивается, и сейчас это уже не просто секция для детей, это многогранный танец, который позволяет завоевывать медали и звания, развиваться, достигать новые вершины, и даже быть путешественником. Уже в эти выходные Артем примет участие в чемпионате Европы в Будапеште, там пройдут парные состязания, с Темой в паре выступит представитель по брейк-дансу из Мексики. Далее пройдут чемпионаты России в Москве и Санкт-Петербурге.