В манеже "Вересники" проходят национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

Медали и дипломы всероссийской федерации легкой атлетики ждут победителей и призеров национального Чемпионата и Первенства по многоборью. Соревнования проходят в манеже "Вересники".Быть лучшим в отдельных дисциплинах для семиборцев не показатель. В одном из секторов выступление может быть провальным. Зато в другом оно получается с максимальным результатом. Легкоатлетические многоборья включают несколько дисциплин. Это беговые виды от 60 до 1000 метров. Соревнуются спортсмены и в секторах для прыжков в высоту, длину, с шестом и в толкании ядра.В соискателях на награды мужчины и женщины, юноши и юниоры. На Чемпионате и Первенстве разыгрывается 8 комплектов медалей. Одним из главных претендентов на победу считается Артем Макаренко. Два года назад он побеждал на этих соревнованиях. Как сам признается, нашел с тренером "золотую середину" в многоборной подготовке. Она и помогает показывать высокие результаты. В первый день чемпионата Макаренко побил личные рекорды сразу на двух дистанциях.Четыре вида в один день и три в другой. Программа построена так, что начинать спортсменам сначала приходится с технических видов. К беговым они уже подходят в изматывающем состоянии. Но силы приходится беречь. Поскольку на финишной прямой многоборных состязаний еще далеко не ясно, кто наберет большую сумму баллов. Ждут тренеры и обновления рекордов. В десятиборье он держится уже более 30 лет и принадлежит нашему земляку Григорию Дегтяреву.Более 160 участников, 5 мастеров спорта международного класса. Российский чемпионат по многоборьям для всех важнейший старт. И кто сможет пройти его максимально успешно станет известно во вторник.